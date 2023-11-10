高票價、高載客率 長榮航10月營收雙增 客運營收年增逾1.86倍

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高票價、超過九成的高載客率貢獻，長榮航（2618）10月合併營收175.25億元，創同期新高，年增46.57％，月增6.86％，呈現雙增，其中客運營收120.36億元，年增超過1.86倍、達186.88％；前10月合併營收1,638.24億，年增48.14％，創新高。

長榮航10月客運亮眼主要受惠於雙十連假效應，歐、美及澳長線載客率平均達九成以上，日本線載客率也都超過九成。

長榮航10月貨運營收已連續三個月成長，市場價量趨向穩定，10月貨運營收為36.01億元，月增7.71％。

進入11月日本的賞楓旺季，長榮航已針對桃園-仙台、札幌航線採取放大機型執飛，以目前訂位率來看，將會維持九成以上的高載客率。

第四季為航空貨運傳統旺季，並適逢電商、3C產品出貨潮，以及雙11購物節、黑色星期五折扣、聖誕節運送需求，貨運營收可望每月穩定成長。

長榮航日前發布財報，前三季合併營收1,462.98億元，年增48.33％，稅後純益163.96億元，年增超過1.56倍、達156.64％，雙雙創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）為3.05元，法人估全年EPS將達3.68-3.9元的區間。

長榮航已經訂購14架新機，今年年底前將再交付2架波音787-10客機，2024至2027年前再交付2架787-10客機、9架787-9客機、1架777F貨機。

日前董事會亦通過將於2026年至2030年間引進18架空中巴士A350-1000廣體客機，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo窄體客機，總投資金額達101億美元。