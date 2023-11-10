美而快前三季EPS 2.13元 第四季擺脫PCB拖累 營運可望回溫

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流量變現電商集團美而快（5321）10日公告2023年第三季營運成果及10月合併營收。

2023年第三季合併營收8.38億元，營業利益4,383萬元，歸屬母公司稅後淨利1,100萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.22元；累計前三季合併營收25.7億元，營業利益17,400萬元、歸屬母公司稅後淨利10,540萬元，EPS 2.13元。

8月起未併入PCB事業體，第三季合併營收仍年增9.8％，顯現電商事業體維持高成長性，並推升毛利率穩定上揚，惟第三季營業利益約與去年同期相當，則主要因多家UR Living複合式商場開業在即，處展店籌備期致費用增加。

第三季稅後淨利較去年同期減少，係由於處分子公司「日翔軟板科技」40.7％股權，因此認列處分損失，加上日翔本業持續處於虧損，今年甚至還增加業外匯兌損失所造成；惟未來公司可完全聚焦電商核心事業，陸續於12月與明年1月開業的UR Living複合式商場台北西門店與信義ATT店，將是2024公司最主要的成長動能。

10月合併營收2.25億元，與上月持平，較去年同期略減6.78％；累計1-10月合併營收28億元，年增8.17％。單看電商事業體業績，今年以來累計合併營收年增16.41％，仍維持雙位數成長。

美而快第三季合併營收8.38億元，較去年同期成長2.2％，主要受惠電商事業體多角化經營奏效，商業品牌、生活選物、網紅品牌三大電商業務市場規模穩定擴張，逐步擴大營收貢獻，尤其自8月起已未併入PCB事業體，顯現電商事業體仍維持高成長性；第三季營業利益4,383萬元，歸屬母公司稅後淨利1,100萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.22元。

第三季平均毛利率37％，較去年同期增加1個百分點，主要為第三季完成子公司日翔軟板科技的處分，使獲利結構改善；然公司今年加大力度發展OMO虛實整合商業模式，目前有6間UR Living複合式商場屬展店籌備期，前期工作所產生的租金、裝修等管理費用增加，致影響營益率略減1個百分點，使第三季營業利益與去年同期相當。

第三季稅後淨利較去年同期減少，係由於處分子公司「日翔軟板科技」40.7％股權，因此認列處分損失，加上日翔本業持續處於虧損，今年甚至還增加業外匯兌損失所造成，對單季營運表現造成影響，惟未來公司將不再受PCB事業所拖累，專注於電商核心事業，累計前三季合併營收25.7億元，營業利益1.74億元，歸屬母公司稅後淨利1.05億元，EPS 2.13元，其中電商事業體仍保持雙位數成長表現。

展望第四季，迎來電商旺季，旗下各品牌都將透過官網、社群直播等宣傳管道展行銷活動，搭載年末「雙11」、「聖誕節」等主要電商活動，透過推出聯名新品，及促銷活動，提升商品銷量；公司亦持續推進OMO（Online Merge Offline）虛實整合商業模式，第二、第三間UR Living複合式實體商場最快有望於年底及明年初開幕；美而快將持續強化在電商市場的深度與廣度，在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，拉大三大業務交叉產生的效益，推動集團營運持續成長。

美而快表示，公司發展OMO虛實整合，以「大店小商場」的複合式商場模式為主，目標使消費者在商場停留4小時，打造出有得逛、有得吃、到處都能拍出好照片，以滿足個人感性與理想的需求，同時可串連集團所有平台的會員資料，提供消費者流暢的線上線下全通路購物體驗。美而快預計明年底前至少開出6間UR Living複合式實體商場，將會是2024最主要的成長動能。