TRÄDN萃詩登讓台灣消費者體驗「芳香療法」神奇療癒力

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台灣的精油香氛市場又有新品牌加入，創立於美國加州的 TRÄDN萃詩登，創辦人具有美國NAHA芳療師認証，是一位熱衷於精油調配的芳療師，希望將天然精油的植物精華，透過TRÄDN系列產品，讓消費者感受到大自然神奇的療癒力量。

芳香療法的英文是aromatherapy，其中「aroma／芳香」表示嗅覺芳香氣味，「therapy／治療」是指設計一種處置方式來治癒個體。因此，「aromatherapy／芳香療法」是指以芳香植物所萃取出的精油為媒介，並利用按摩、泡澡、薰香等方式，經由呼吸或皮膚吸收進入體內，達到預防疾病與保健的功效。「芳香療法」可說是一種預防醫學。

TRÄDN提供高品質單方純精油、複方純精油、滾珠精油棒及養護按摩油系列產品。市售唯一沙棘果油搭配黃金荷荷巴油，黃金比例加強精油芳療效果。一對一芳療師為您搭配最適合的香氣配方。香氣，是治癒一切的根本，TRÄDN將芳香療法結合油的保養，以專業的調配比例及精油協同特性調和，透過精油的芳香分子引導平衡，帶給消費者肌膚、情緒及身體的香氛療癒，讓消費者從打開瓶蓋的那刻起，找到屬於自己的命定香氣。

TRÄDN萃詩登與國內知名傢俱品牌詩肯柚木合作，11月2日起至詩肯柚木全省門市消費可加價購價值2280元的TRÄDN精選禮盒，消費者憑詩肯柚木專屬折扣碼至TRÄDN官網下單還可享8折優惠。TRÄDN萃詩登也將與罕病基金會合作，以小朋友手繪畫為設計元素，推出公益禮盒系列，用愛守護，用香氣療癒，點亮生命。

罕病基金會藝文創作成果展：11月18日上午10:00~11:40中正紀念堂三樓4展廳

TRÄDN官網：http://tradn.com.tw

TRÄDN門市體驗中心：台中市北區健行路445-5號 (新藥林藥局)