臺中軟體園區智慧應用創新成果豐碩 力促產業數位轉型

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為協助產業升級轉型，經濟部產業園區管理局舉辦「臺中軟體園區智慧應用創新發展計畫成果發表會」，邀請區內亮點廠商、2023數創大賞競賽獲獎團隊及相關產學等20個單位展示成果能量，進行智慧應用案例分享，藉此使更多廠商認識中部園區的發展優勢，促使區內外廠商相互媒合，發展更多元的產業新合作。

經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳表示，隨著經濟部組改，園管局現轄管全國13個科技產業園區、67個產業園區，計80個園區聚落，涵蓋全國逾75％產業用地，以科技奠基引領園區產業轉型、串聯各產官學研相關單位資源，將能量擴散至製造型園區是未來重要工作及積極目標。今年度臺中軟體園區邀集區內具智慧應用服務能量的17家廠商成立數位轉型服務團，透過與區外產業交流媒合活動，展現設備聯網、節能減碳、網路資安、AI辨識及輔導資源等各式智慧應用解決方案及成果。

中軟產學訓聯盟理事長同時也是朝陽科大校長鄭道明表示，聯盟扮演產學平台角色，透過各種活動拉近產學距離，讓廠商與高中及大學得以透過更多元且深入的互動，促成產學合作，而未來配合產業園區的組織改造，各高中職與大專校院也將繼續配合園管局的規劃，深化產學合作。

此外，為提供新創團隊實證體驗場域以及各式共享服務資源，讓新創團隊擁有展露能量之平台，園管局於今年度舉辦「2023數創大賞」，共有92組參賽團隊報名，經過長達五個月的激烈競賽篩選，最終精選出9組卓越的獲獎團隊。其中，「數位+」及「智慧+」獲得金獎團隊都透過創新科技的應用解決使用者的需求。這項競賽整合了產業、官方和學術資源，深化了產業轉型的新思維，促進產官學合作的創新模式，這將有助於臺灣培育產業人才，成為未來引領產業轉型的關鍵力量。

園管局強調，112年在各大學、中軟產學訓聯盟及中軟數位轉型服務團的協助下，提供了中部園區廠商豐富且多元的產學服務、人才與技術媒合、跨域交流、行銷推廣、輔導研提補助資源、舉辦競賽及協助廠商開設人才培育專班，廠商參與熱絡，成果也非常豐碩，期望能促成軟體資訊產業支援區外製造業或服務業，開創更多創新型態業務，使臺中軟體園區成為帶領中部產業發展之科技人文智慧創新基地。