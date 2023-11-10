《基金》季配型台股ETF年化配息率前10強 股息、價差兩頭賺

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【時報記者任珮云台北報導】據統計，19檔季配型台股ETF中，最近一次年化配息率達雙位數以上的有三檔，包含大華優利高填息30(00918)的13.86%、元大高股息(0056)的13.75%，以及凱基優選高股息30(00915)的12.93%，其中凱基優選高股息30(00915)已率先於11月9日完成填息。若進一步觀察季配型台股ETF年化配息率前10強的近一年股價含息表現，幾乎大多數都能繳出兩成以上報酬，其中凱基優選高股息30(00915)更以近6成報酬居於領先地位，其次為元大台灣50(0050)的漲幅近5成，顯示近年透過高股息ETF方式投資台股獲投資人認同，吸引資金青睞，遂能追求領股息與賺價差兼顧。

凱基優選高股息30(00915)經理人顏良宇表示，總經面來看，台灣10月製造業PMI為47.1，雖較上月小幅下滑，但從趨勢上來看呈現逐漸好轉，且存貨持續改善，9月出口金額年增率由負轉正，第四季有望重回成長軌道。產業面來看，長期來看次產業中的PCB及伺服器ODM族群成長性較大，非蘋手機陣營出貨量年增率自10月起改善，台股本益比與本淨比雖然皆位於近10年均值之上，評價偏高，不過2023年台股企業獲利顯示最壞狀況可能已過，市場預期2024年企業獲利可樂觀看待，AI發展趨勢可望為供應鏈帶來實質獲利下，第四季指數研判震盪偏多，建議分批佈局具實質獲利支撐的標的。

展望後市，顏良宇指出，隨著美國聯準會再度放鷹，市場情緒也持續受到影響，高股息ETF擁有一籃子持股分散風險，具備篩選機制選出兼顧獲利成長與配息能力的成分股，並納入股息指標調整權重放大優質成分股貢獻效益，不失為因應震盪向上行情的投資優選，建議採取定期定額或伺機分批布局提升投資效率，亦可將股息收入持續投入以收複利之效。