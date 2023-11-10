產業經營挑戰嚴峻 苗豐強提五大建議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣工總理事長苗豐強10日出席第77屆工業節慶祝活動時指出，全球局勢持續動盪，終端需求不振，製造業景氣和商品訂單緊縮，嚴重衝擊出口，產業面臨的挑戰日益嚴峻，特別是中小企業面臨巨大的經營壓力。

對此，工總提出五大建議，一是減碳政策，政府對碳費規劃及環境污染防治費提高，應考慮產業壓力，避免操之過急；能源政策上應確保穩定及低碳的供電，並協助解決產業遇到離岸風電購買難、價格高的問題。

第二則是政府應鼓勵創新的友善環境，不要強制分配，讓企業可保留盈餘投入研發和公司成長，強化規模，同時善用和新南向國家的合作，進而讓製造網路發展成為亞洲新供應鏈的連結點。

第三，苗豐強指出，全球化確實有很多好處，不應該採取全盤否定的消極思維，而是應該採取「再全球化」的前瞻策略，集思廣義思考下如何推動對台灣最有利的全球化，讓台灣繼續保有國際產業鏈不可取代的地位。

第四是人工智慧技術突飛猛進，引起社會擔心人工智慧對社會的衝擊，苗豐強表示，應該以人類智慧善用人工智慧，推展產業智慧化，拓展人工智慧技術到各個產業，如智慧製造、智慧城市、智慧醫療照護等。

至於第五點，苗豐強表示，兩岸和平是產業界共同期盼，工總與國內工商界將在11月下旬邀請三黨總統候選人，針對產業發展、能源、環保、勞動力、國際及兩岸經貿等六議題對話，讓候選人瞭解工商界的關切與心聲。

今年工業節主題是「前瞻、創新、智慧、新猷」。苗豐強表示，前九月工業生產指數年減15.48％，製造業年減幅更達16.07％，顯示產業面臨的挑戰日益嚴峻，中小企業面臨巨大經營壓力。