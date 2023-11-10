曹公圳燈節獲好評 擴大辦「點亮鳳山新城光之季」嗨翻高雄

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每年燈會都為高雄帶來滿滿人潮，鳳山曹公圳在國民黨籍高市議員李雅靜的爭取下於2022年以竹編燈飾裝置「點亮鳳山、點亮曹公圳」，連續2年舉辦獲得民眾一致好評，李雅靜也已獲得市府支持，「點亮鳳山新城光之季」確定將於2024年擴大舉辦，歡迎各地遊客拭目以待，嗨翻高雄鳳山。

去年李雅靜成功爭取曹公圳燈飾裝置藝術，以傳統竹編花燈裝置在水面上，高低落差多層次的燈光映照在水圳上方營造圳燈之流，從中華街夜市到曹公廟打造出一條流光之路，同時導入觀光巴士，獲得當地居民及遊客一致好評，今年再次成功續辦，且吸引更多遊客前來觀賞，曹公圳也成為鳳山最美的打卡景點。

李雅靜表示，點亮曹公圳活動將於2024年擴大舉辦「點亮鳳山新城光之季」，由原先的曹公圳沿岸周邊場域往外擴展至大東公園、東便門、平成砲台、澄瀾砲台、訓風砲台，敬請大家拭目以待，也歡迎各地遊客前來鳳山體驗最具特色的鳳山燈會。

鳳山區長石慶豐說明，「2024點亮鳳山新城光之季」除了曹公圳的河道燈區，此次更規畫曹公圳沿岸的步道燈區、河道燈區、大東公園忘憂森林入口燈區、水景燈區、砲台燈區及復古文創市集等。串連水圳周邊商場、廟宇、重要古蹟等特色景點，點亮鳳山古城，讓民眾感受別有一番風情的古城風貌。活動預計規畫於今年12月23日起至明年2月28日舉辦。

石慶豐進一步表示，這次沿著鳳山新城的輪廓把砲台還有沿岸做光環境的營造，總長共約1.8公里，主場地則選在大東公園，活動將在12月23日開幕當天安排「雙城會」精彩橋段，而12月24日則會舉辦社區博覽會，邀請各社區到場演出特殊才藝，希望藉由互動交流，達到社區營造的目的。