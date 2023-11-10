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技工下令開槍「打死狒狒」遭起訴 桃市府回應了

  • 中時即時 陳夢茹
六福村動物園的東非狒狒今年3月從六福村逃脫後，被林姓獵人開槍打死，引起軒然大波。（資料照）
六福村動物園的東非狒狒今年3月從六福村逃脫後，被林姓獵人開槍打死，引起軒然大波。（資料照）

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六福村動物園的東非狒狒今年3月從六福村逃脫後，被林姓獵人開槍打死，引起軒然大波。桃園地檢署調查，林姓獵人被下令「看到狒狒直接開槍」，過失犯不起訴，而農業局徐姓技工因指示開槍，違反《野生動物保育法》遭起訴。農業局對此表示，該名徐姓技工已調離，尊重司法程序會配合調查。

東非狒狒在圍捕時遭林姓獵人以自製獵槍射擊，子彈從左胸部貫穿至右肩胛骨，貫穿心臟及左、右肺臟而死。檢方介入調查，林姓獵人稱徐姓技士有說「直接開槍射狒狒」，但徐姓技士否認有，也不知道獵人帶的是有殺傷力的獵槍。檢方認為，獵人是聽從官員指示，打死狒狒屬於過失，因此不起訴，而徐男為主管機關公務員應對法律相當熟悉，且無權限下達宰殺指令，遭起訴。

桃園市農業局回應，桃園地檢署已偵查終結，本局有1名同仁被依違反野生動物保育案件遭到起訴，該員已調離本局，尊重司法程序，也會配合相關調查。

據了解，徐姓技士專門管理野生動物、負責捕蜂捉蛇業務，任職多年沒有出過大問題。市府人士說，過去都是抓猴子，這是首次遇到東非狒狒脫逃，且還需要進行圍捕，野生狒狒的習性本就難以捉模，為此市府也動員許多人力，大家都不知道怎麼會發生這種事，剛剛才得知徐姓技士遭起訴，一切交由司法判斷調查。

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