「作客媽祖」被拿去網拍！信眾買到見1痕跡揪不法 犯案男曝光

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太扯了！1名男子日前留下資假料後，向彰化縣鹿港天后宮申請恭迎媽祖神尊作客，事後因有民眾在網路上買到該尊媽祖，並查覺有異，主動連繫天后宮後才發現竟有不肖人士利用假資料申請作客媽祖後販售牟利。警方獲悉後，今天表示將主動追查。

國定古蹟鹿港天后宮長期都有提供民眾辦喜事需求，或是宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現竟有不肖人士將作客媽祖上網販售，有民眾買了二手神明覺得怪怪的，與天后宮聯繫，並於昨天主動歸還，該廟方十分震驚，天后宮管委會也緊急發出呼籲，提醒信眾小心，並公布涉案男子的監視畫面。

經查，1名台中的信眾在二手神明網路平台購買1尊鹿港天后宮的二手媽祖，拿到後發現神尊脖子身體香火燻黑痕跡明顯，應是長期受供奉的神尊，直覺有異，報案後研判有可能是贓物，遂主動連繫天后宮，確認該尊神明為作客媽祖。

鹿港天后宮總幹事劉家汶指出，該宮是在11月初出借作客媽祖，一般出借個人為期約1周就須歸還，但該申請借用者男子已逾期未還，廟方打了2支該男留的電話都是假電話，當時就覺得怪怪的，沒想到該男竟用假資料申請作客媽祖後販售牟利。

劉家汶表示，買到該尊作客媽祖的民眾昨天已將媽祖送回鹿港天后宮，因神尊已回來，目前管委會尚未決定是否提告，不過，清查後發現竟還有其他受害宮廟，也都是以假資料申請作客神尊，再放在網路平台販售。

鹿港天后宮主委張偉東今天打電話給該位將作客神尊主動歸還的民眾，得知該位民眾是因為有夢到要請鹿港媽祖回家，才會想買落難媽祖，之後與買家約彰化面交，挑了媽祖神尊，回去後發現該神尊燻黑痕跡明顯，根本是長期有信眾以香火供奉，不像是落難神明。

張偉東在臉書發文，媽祖神尊長年供信眾恭請做客，卻在近日接獲信眾善心告知及舉報，將媽祖在二手神明流通平台上販售，不肖之人以恭請作客為名，轉手而變賣，民眾若接觸到可疑人士，載著一車神明販售，敬請務必注意留心。