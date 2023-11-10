鮑爾放鷹 新台幣本周小貶4.9分、周線又翻黑

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾立場偏鷹，美債殖利率與美元指數雙雙走揚，台股隨美股回落，新台幣兌美元10日再度貶破32.3元價位，午後貶勢擴大，一度貶值1.2角、逼近32.4元價位，尾盤央行小幅調節阻貶，終場收在32.352元、貶值9.4分，匯價改寫一周新低，且已連四個交易日收黑，總成交量8.09億美元。

新台幣本周由盛轉衰，匯價上沖下洗，周一隨美元回檔，亞幣強勢升值，新台幣單日狂升1.6角，後續市場趨於觀望，匯價轉為緩貶格局，本周貶值約4.9分或0.15％，周線再度翻黑、無緣連二紅。

匯銀主管表示，鮑爾公開談話釋放鷹派態度，指Fed將繼續謹慎行事，如有必要會毫不猶豫進一步收緊政策，加上人民幣及日幣續貶，外資10日轉為匯出，除了賣股並實質匯出，加上投信海外ETF投資買盤，外資保管行匯出，外資整體匯出規模占整體交易量一半，主導整體盤勢走貶。

匯銀主管指出，出口商眼見匯價貶破32.3元，積極進場撿便宜拋匯，但力道明顯不及外資，午盤後一度貶至32.378元，回測32.4元價位，而央行在尾盤仍有進場調節阻貶，新台幣貶幅收斂。下周關鍵則是美國通膨數據公布，預計新台幣短線持續在區間震盪，上檔32.5元關卡不變。

「本周其實偏清淡」，外匯交易員說，由於本周沒有太多經濟數據公布，匯市幾乎都在等Fed官員談話，整體市場偏向觀望，且Fed基本上維持一貫基調，幾乎沒有提到降息議題，使市場對降息預期降溫，美元短線走強，接下來市場則回歸經濟數據主導。

但交易員強調，「美元也不一定續強」，畢竟升息已到頂，加上美國經濟數據不如預期強勢，市場對通膨預期也不會太高，美元接下來不會再像先前強，未來預計慢慢走弱緩跌格局；長線來看，雖然美國高利率將維持一段時間，但若降息預期提升，屆時整體非美貨幣將開始反攻，新台幣也有望升破32元整數大關。