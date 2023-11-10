美國首設進博會官方展館 共簽署5.05億美元交易

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第六屆中國國際進口博覽會（進博會）10日閉幕，美國政府首次設立的官方展館「美國食品與農業館」，展商共成功簽署價值5.05億美元的交易；今年共有200多家美國企業參展進博會，是參展面積最大的群體。

「美國食品與農業館」由上海美國商會和美國農業部合作舉辦，這是美國政府首次參加進博會，共有17個行業協會、州政府和企業展示了各種品類的食品和農產品。

今日進博會閉幕，「美國食品與農業館」也有所斬獲。據上海美國商會消息，在進博會期間，大量參觀者雲集該館展商的展台，並成功簽署價值5.05億美元的交易。

據指出，簽約數額較大者包括，恒通資源與江蘇通梁國際貿易有限公司簽署一份價值1億美元的諒解備忘錄，與道道全糧油股份有限公司簽署一份價值1億美元的諒解備忘錄，與廈門國貿集團股份有限公司簽署一份價值3億美元的諒解備忘錄。

此外，上海美國商會也參加進博會期間的各種政府會議和研討會。中方官員指出，今年共有200多家美國企業參展進博會，是參展面積最大的群體。

上海美國商會會長鄭藝表示，「美國食品與農業館的成功超出了我們的預期」，「事實證明，進博會是展示美國產品和服務的重要平台。上海美國商會將繼續通過這個獨特的窗口協助美國企業在中國拓寬業務」。

此前，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）於6日出席展館開館儀式時說，美方認為本次派團到上海非常重要，他是首位參加進博會的美國大使，這是為了表明美方對於建立更穩定與富有成效中美關係的關切。