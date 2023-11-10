新北代表隊擠進原民族語戲劇全國競賽 年紀最長選手高齡74歲

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原住民族委員會將在11月11、12日於國立陽明交通大學（陽明校區）舉辦全國第13屆原住民族語戲劇競賽，本次比賽參賽隊伍來自全國14個縣市，總共22個語言別，本市家庭組「ngarux」劇團、「Wawa no Pangcah」隊及社會組「Panay」隊將代表新北市角逐，連高齡74歲的老奶奶也參與其中，橫跨老中青的成員，自願投入心力與時間，為比賽盡全力拚出成績。

新北市原民局表示，語言文化的復振不易，期望能透過點線面的概念，運用不同媒介活絡語言生命，戲劇競賽即是一個傳承方式，帶動家庭、學校及社會地方各年齡層重視族語學習，透過情境式演出並結合族語對話，以戲劇方式演繹傳統文化道德涵養，維護家庭倫理，勸戒人們不要有忌妒心，讓原住民文化得以被社會看見。

「ngarux」劇團是由新北市原民局語言推廣老師陳勝榮所帶領的族語學習家庭組成，劇中肩負照顧瞎眼婆婆責任的惡媳，想盡辦法毒害婆婆，最終被丈夫驅離家庭，被毒蛇咬死，本劇主要提醒人們敬愛長者，以維護家庭倫理是祖訓中非常重要的意涵。

家庭組雖具有豐富的參賽經驗，但不敢輕敵，從初賽脫穎而出後，經過連日緊密培訓，聘請族語及戲劇老師親赴現場進行教學，給予隊伍專業指導與回饋，最後訓練出流暢的族語能力以及精湛的演出技巧。

學生組「Wawa no Pangcah」隊是由老師張瓊方帶領三重區正義國小、厚德國小、蘆洲區蘆洲國小及五股區成州國小，從國小二至六年級，共計17位跨校學生組成堅強陣容，劇中詮釋課後扶植學生的日常故事，從學習族語及打桌球運動，融洽的互動中，讓小朋友學會運動家的精神，勝不驕、敗不餒，展現個人風度。

社會組「Panay」隊由老師曾茂昌領隊，劇情以內斂的演技，勸戒人們不要有忌妒心，該隊橫跨5至74歲共18位演員，其中5歲汪小弟族語台詞說得很溜，活潑生動的表演讓觀眾重回童年美好時光，該劇主角由14歲鍾小妹擔任，其演繹無憂少女因被忌妒、眾人誤會，含冤而死，飾演母親的莊小姐，每場演出真情流露，終場少女魂魄要擁抱傷心的母親，因陰陽分隔無法觸及，讓旁觀者相當惋惜與動容。

另外，6位60歲以上耆老成員，每位長者不僅克服身體的不便，努力演好會跳舞的樹人，在密集訓練期間，預備上場前都要先吞常備藥品，每位成員排除萬難扮演好自己的角色。