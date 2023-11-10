雅豐盃公益健走12／24登場 「您運動、雅豐為您捐款」號召6,000人熱情參加

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由雅豐不動產團隊主辦的「第六屆雅豐盃慈善公益健走」活動，將於12月24日在潭子區僑忠國小熱鬧展開！雅豐喊出「您來運動、雅豐就為您捐一百元」，民眾不僅可以免費參加，且運動還能做公益，雅豐會幫每位報名者捐出100元做公益，今年目標是號召6,000位民眾熱情參加，目前已吸引約1,500名民眾搶先報名！

「雅豐盃」過往共吸引超過2萬人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，參與民眾走出健康還可以做公益，為潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地區弱勢族群募集關懷，累計捐款已突破200萬元，雅豐不動產團隊「拋磚引玉」，在冬日裡為社會帶來善的循環與溫暖力量。

雅豐不動產團隊是在地知名企業，秉持著取之於社會用之於社會的精神，連續六年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，活動一年辦得比一年熱鬧，以參加健走人數每人捐贈100元，發揮企業社會責任精神，讓更多人響應一起做公益，捐贈金額用來協助潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地區學校清寒營養午餐、獎助學金和地方中低收入戶急難救助金，幫助社會需要的人。

今年除了聖誕裝扮比賽健走，還有搭配ESG企業永續低碳的園遊會，以及綠能繪畫比賽，用嘉年華會方式增進聖誕繽紛的氣氛，鼓勵民眾運動，維持健康體魄，讓生活充滿熱情和活力。

雅豐不動產團隊總經理紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益活動，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要願意付出愛心，社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群，更鼓勵大眾，工作之餘也要多走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶。

本屆公益健走活動的捐款，將捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的惠明教養院和上楓國小、神岡區的社口國小、潭子區的僑忠國小、北屯區的仁愛國小、豐原區的豐原國中與合作國小、后里區的啟明學校、沙鹿區的北勢國小，雅豐不動產團隊特別感謝本次台中市政府地政局全力支持和50多家共襄盛舉贊助的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好。

雅豐盃第六屆慈善公益健走活動，於12月24日早上八點從潭子區僑忠國小出發，行經綠空廊道抵達滑板場後折返原點，來回距離5公里，活動現場除了熱鬧健走外，還有聖誕人氣和節能減碳裝扮比賽，應景過節歡樂氛圍，更有聖誕老公公送精美禮品給小朋友！

現場還有免費視障按摩、惠明教養院等單位各種表演，摸彩抽獎金嗓卡拉ok伴唱機、綠能電動機車、大尺寸液晶電視等大獎豐富精彩，要讓民眾一起度過健康、精神飽滿的假日。

另外，此次與「雅豐盃第六屆慈善公益健走」相互搭配的系列活動為「2023哥吉拉綠能全國兒童繪畫比賽」，此活動由哥吉拉能源公司主辦，由雅豐建設及國立成功大學祐生環控研究中心協辦。

「2023哥吉拉能源全國兒童繪畫比賽」主題為「彩繪明天 永續未來」。協辦單位國立成功大學環控中心執行長謝宗勳表示，透過藝術創作的方式，向大眾傳遞ESG（環境、社會和公司治理）和永續能源的重要性，啟發大眾對永續發展的關注，希望透過這個比賽，讓孩子以創意的方式表達他們對環境保護、能源利用和可持續未來的理解和願景。

為鼓勵國小以下幼童創作，參加者可獲得豐富的獎金及獎狀，並設立親子共學工作坊活動，歡迎大眾共襄盛舉。

雅豐不動產團隊成立於1997年底，在成立第20年舉辦第一屆雅豐盃公益健走活動。雅豐長年深耕大雅、神岡、豐原、潭子、后里等區域，深知消費者需求，主打客製化的建築設計，深獲客戶喜愛，歷年累積完銷50多個建案，現今，雅豐不動產團隊已是囊括建設、營造、代銷、仲介、建材與投資共六個部門的專業團隊，垂直整合一條龍服務，更從早期3人成長至200人的規模！

紀樹能表示，雅豐不動產團隊期許，「讓每個客戶住的不只是一間房子，更是一個充滿幸福的家庭空間。」