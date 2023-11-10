松瑞藥前三季每股淨損0.04元

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松瑞藥（4167）因全球美洛培南原料藥市場供應充足，終端價格下降，導致第三季毛利不如預期，單季每股淨損0.05元，累計前三季每股淨損0.04元。

松瑞藥表示，下半年將集中火力生產厄他培南，預計加速增新產線，搶攻全球市場第一。

主力產品為厄他培南的松瑞藥 ，受惠原廠MSD產能吃緊，食藥署（TFDA）建議醫院以松瑞產品做為替代方案，更同意提高原廠以及松瑞產品健保給付價格，也讓明年松瑞藥產品有機會成為台灣市場的主要供應商。

松瑞藥表示，旗下厄他培南在美之市占率近20％，以松瑞藥的製程優勢，美國客戶預估明年銷售量會有不錯的成長空間。

松瑞藥表示，除了台灣及美國市場明年成長力道樂觀外，其它市場的布局也已逐步開花結果，透過歐洲行銷夥伴已在英國及西班牙上市銷售，後續還有塞爾維亞、阿聯酋、以色列及加拿大等客戶，也將完成藥證申請並陸續上市銷售。而明年底中國大陸NMPA亦將完成藥證審批，預估松瑞藥厄他培南產品在全球市場市佔可望持續提升。

總經理陳志芳表示，松瑞藥是全球培南藥物CDMO的首選合作廠商。在疫情過後，今年已有數家大廠至松瑞進行訪廠，並與其中一家日廠完成API process development之合約簽訂。