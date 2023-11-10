文化資傳系榮獲2023資訊應用服務創新競賽

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中國文化大學資訊傳播學系四年級學生團隊「PaCha趴車」在2023年「大專校院資訊應用服務創新競賽」中取得優異成績，榮獲「臺北生活好便利創新應用組」第三名的殊榮。本次競賽於今年11月4日在台灣大學體育館舉行決賽與頒獎典禮，從初賽開始吸引了來自全台102所學校的1382支隊伍、總計7059名參賽者，創下了歷年參賽人數的新高紀錄。

「第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽」是由數位發展部數位產業署、教育部資訊及科技教育司與中華民國資訊管理學會聯合主辦，也是台灣最大規模且聚焦資通訊領域的競賽，今年競賽主題包含資訊安全、無人機、車聯網、金融科技、大數據和ESG等多元主題，貼近產業趨勢，並契合政府正在推動的智慧國家方案、6大核心戰略產業推動方案以及2050淨零轉型等政策。

「PaCha趴車」是由中國文化大學資訊傳播學系四年級楊喬宇、張眞、李友益3位同學組成的畢業專題製作團隊。為了解決都會區臨時停車位一位難求的問題，團隊在李亦君老師指導下開發了一款手機應用程式，利用人工智慧為駕駛者提供適當的有效停車位推薦，以減少停車等待時間，且整合智慧管家功能，提供全方位的用車資訊，增加駕駛者的便利性與安全性，這個創新的應用服務將都市居民的生活變得更加便捷，也是資傳系運用設計思考進行永續教育創新教學的一次體現。

資訊傳播學系強調跨領域整合的教學，培養學生具備數位內容製作和資訊科技應用技巧。「PaCha趴車」專題結合優化的使用者介面設計，並開發創新的資訊服務。透過跨域整合模式不僅讓數位內容更為實用，也讓使用者經驗更為美好，更透過競賽為學生提供了有價值的實戰經驗。

「PaCha趴車」團隊為2024的應屆畢業學生，將與其他畢業同學一同於5月17至19日在松山文創園區舉行2024中國文化大學資訊傳播學系畢業成果展《print(“ENTER”)》。讓我們期待2024年5月能在資傳系畢業成果展中看到更多創新作品，為台灣科技與數位內容產業注入新鮮活力。