《數雲端》走著瞧-創前10月營收年增93％ 超越去年全年

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【時報記者莊丙農台北報導】Gogolook走著瞧-創(6902)10月營收在持續受惠於海外市場擴張與產品線佈局有成下，單月營收為0.67億元，年增77％；前10月累計營收6.25億元，年成長93％，已大幅超越去年全年營收。Gogolook表示，海外市場擴張與多元產品策略將持續帶動今年營收成長，目標今年全年營收成長率優於去年。除今年可望提前開始獲利，也目標明年獲利倍數成長。

從各營收來源來看，數位廣告在優化效益提升下可望維持高成長，並與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務同樣持續受惠海外市場擴張。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，將持續透過多種渠道提升獲客效率及增加用戶黏著度，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長。

就區域別來看，台灣市場將著重以多元產品提升ARPU與獲利，而海外市場將持續推進政府和大型企業的合作，將有助於提升用戶數、數位廣告和信任雲服務營收持續成長。海外市場中，泰國可能在明年有機會超越台灣成為最大的市場。

Gogolook將透過強化防詐資料庫、創新AI技術應用與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，目標長期成長表現優於全球產業平均。