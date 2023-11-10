《文創股》紅陽科技攜手新纖集團遠信資融 推動分期付款市場

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【時報記者莊丙農台北報導】大宇資(6111)旗下紅陽科技率先獲得「數位部產業署的第三方支付服務機構服務能量登錄」認證後，再次邁出一大步，與新纖集團旗下遠信資融攜手戰略合作，主要聚焦於消費金融分期付款業務，為消費者帶來更便利、更靈活的分期付款選擇。

遠信「月付大人免卡支付」具備「靈活分期選擇、便捷申請即時授權、低息消費優惠」三大優勢及「先買後付、無卡分期、行動支付」三大功能；消費者免年費、可享受先消費後付款、小額訂單一期付清或大額訂單彈性分期還款的購物便利。

此次合作將充分展現雙方的優勢，憑藉著雙方豐厚的支付技術經驗、穩健的風險控制體系以及行業內良好的口碑，協助企業、商店擴大客戶群及增加銷售機會、促進業績提升；也為消費者提供更靈活、更便捷、更優惠的金融服務。

紅陽科技與新纖集團遠信資融推動消費金融的創新與升級，將為買賣雙方帶來更便捷的收付款選項-「月付大人免卡支付」，提升消費金融市場的開闊性，此次合作促使雙方的企業繼續茁壯成長外，並共同助力台灣金融科技發展的試航，推動產業升級，跟隨科技創新腳步，提供更靈活、更便捷、更優惠的服務。

紅陽科技在金流服務領域耕耘長達25年，服務眾多中小企業，提供專業金流等服務，透過母公司大宇資(6111)集團資源，進一步強化資訊安全措施，實現金流交易服務系統的雲端化。