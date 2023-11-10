中華電信10月EPS為0.4元 年增達7.8％

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中華電信公司今（10日）公布112年10月自結財務概況。自結合併營收為194.4億元，創今年度與近五年同期比新高，並較去年同期增加1.1％；營業淨利為38.7億元，年增2.5％，稅前淨利為38.6億元，年增2.6％；歸屬於母公司業主之淨利為31.1億元，年成長達7.8％，EBITDA為71.9億元，年增1.7％，EPS達0.40元，相較去年同期成長7.8％。

中華電信表示，累計至10月底，整體營收與財務績效穩健走揚，超越預期。個人家庭事業群營收持續向上，企客事業群穩定發展，國際事業群持續維持營收年增率雙位數佳績。

10月份整體行動業務持續勁揚，優異的行動服務品質不斷推升5G用戶數與整體090門號數，行動數據營收亦受惠國際漫遊而成長，帶動整體行動服務營收年增6.3％，連續31個月成長。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增4.9％，亦連續31個月上揚，行動月租型離網率則年減23.2％，持續保持電信業最低。固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，寬頻接取營收年增3.2％，數據網路營收年增1.1％，其中Wi-Fi營收年增率近50％，表現強勁。iPhone 15系列銷售暢旺帶動銷貨收入增加。ICT整合專標案因平台建置專案入帳，營收達雙位數成長。

中華電信表示，截至10月，合併營收達1,807.8億元、達成率100.2％～100.9％；營業淨利為397.7億元、達成率104.2％～107.2％；稅前淨利為404.2億元、達成率104.6％～108.2％；歸屬母公司業主淨利為317.7億元、達成率105.8％～110.2％；及每股盈餘達4.10、達成率105.8％～110.2％；皆超越財測目標。

10月底行動通信總客戶數達1,298.4萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.1％，已連續34個月成長；光世代寬頻用戶數為379萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達124.9萬戶；MOD客戶數則達205.4萬戶。