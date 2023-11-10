TASA技術人才培育計畫獲鐿鈦科技熱情支持

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國家太空中心（TASA）技職教育太空產業技術人才培育計畫主持人丁振卿教授爲了確實掌握太空產業人才需求，於今(10)日赴鐿鈦科技總部拜會並展開建設性會談，鐿鈦科技非常重視，由林寶彰總裁親自接待，並有董事長特助林孟輝、負責衛星天線生產的微波事業部陳清豐副總經理及符永玲協理等高層陪同與會。

會談過程中，陳清豐副總經理先針對公司有關衛星天線部分進行簡報，接著由丁振卿教授詳細闡述了這項計畫的意義和發展方向，並強調國家太空中心（TASA）爲太空產業培育專業技術人才的積極做法。林寶彰總裁對計畫給予高度評價，表示鐿鈦科技將全面支持並參與該計畫，也承諾鐿鈦科技將提供充分資源和實習機會。

林寶彰總裁表示：「太空產業是未來科技發展的重要領域，我們認為投資於培養優秀的技術人才至關重要，樂見更多優秀的技術人才投入這一領域。鐿鈦科技將提供學生實習實作機會，並積極參與計畫執行辦公室的相關規劃及所提供的企業教育訓練，讓學生能夠在實際操作中不斷成長，為太空產業的未來奠定堅實基礎，也讓鐿鈦科技的技術不斷提升，領導國際市場產品走向。」

陳副總經理和符協理也在會談中表達對計畫的認同，承諾提供鐿鈦科技的專業人才和豐富資源，以促進計畫的順利實施。

丁振卿教授表示：「鐿鈦科技是台灣太空產業的領導廠商，特別是在衛星天線的微波應用部分，擁有豐富的經驗和技術，本計畫獲得鐿鈦科技的支持，對計畫的推動具有重大意義。我們相信，本計畫的執行將能為台灣太空產業的發展培育出更多優秀的技術人才。」

國家太空中心（TASA）技職教育太空產業技術人才培育計畫得到了企業界的積極迴響，這將有助於我國太空產業的發展，為我國太空產業的長遠發展奠定堅實基礎。