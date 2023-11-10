合庫搶攻專業人才市場 起薪最高58k

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合庫銀行為因應金融數位轉型及業務拓展需要，將於年底前攜手合庫金控旗下合庫資產管理公司（AMC），舉辦「合庫金控113年新進人員聯合甄試」，預計招募108名金融專業人才，報名時間為2023年11月10日至11月22日，筆試及口試時間分別為同年12月10日及113年1月14日，預計2024年1月22日放榜。

本次徵才職缺共計18類，銀行部分包含一般金融（保險）、理財／助理理財、客服、金融科技發展項目研發、電機工程、環境管理、資訊／資安人員；AMC則招募都更危老墊付款及融資租賃業務開發人員。其中除一般金融（保險）、助理理財及金融科技發展項目研發人員外，餘均需具一定工作經驗；薪資方面，理財、金融科技、資訊／資安及都更業務人員起薪最高可達50k以上，提供具吸引力薪資與福利。

為守護企業最重要的「人才」資產，合庫銀行除以優渥的薪資待遇吸引人才加入外，也持續強化各項福利措施，以確保員工無論是在個人進修、成家立業及身心健康各方面，均能獲得全方位照顧。而為落實育才用才，合庫銀行近來也逐步建構多元化之管道（如：鼓勵在職進修、推動加速升遷／海外人才儲備制度及成立創新實驗室…等），讓員工利用行內提供之豐沛資源，規劃職涯並提升職場競爭力。