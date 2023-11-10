美時前十月營收144.5億 逼近去年全年

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美時（1795）繼前三季EPS以14.19元賺贏去年全年，並改寫歷史年度新高後，累計前十月營收144.5億元，已逼近去年全年的146.3億元，年成長率達17.58％。

營運表現耀眼的美時，10月合併營收9.12億元，年成長9.93％。

美時表示，亞太及外銷市場10月營收雙雙較去年同期成長，亞太市場年增約6％，外銷市場相較去年同期有28％的成長。與過往幾年相同，由於例行性生產的時程安排，10月戒癮藥品Buprenorphine／Naloxone的出貨量較低，但以前三季來看，在美國市場仍保持穩固的市場地位，年增23％，預期第四季的需求持續穩健。

10月份美時持續在全球取得腫瘤產品線的藥證，其中，口服腫瘤軟膠囊Vinorelbine 30mg在越南獲得了藥證核准，這是繼年初於越南取得Vinorelbine20mg、80mg核准後的第三款劑量。用於胃癌治療的Tegafur／Gimeracil／Oteracil Potassium 20mg 和 25mg在香港獲得核准。另外，Gefitinib 250 mg則在哥倫比亞取得藥證，Pazopanib 200 mg也在南非取得許可。

美時表示，公司已從一家台灣本土的學名藥廠發展成為擁有多元產品組合的全球製藥平台，包含學名藥、品牌藥、新成分新藥(NCEs)、505(b)(2)等各種藥品。