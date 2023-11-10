不用到日韓！武陵農場銀杏森林金黃璀璨 拍照「仙氣滿滿」

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時序入秋，氣溫漸涼，台中武陵農場占地逾3540平方公尺的銀杏森林，由綠色紛紛轉為璀璨的黃金色，形成獨特絕美景致，遊客宛如置身日韓景點，讓遊客忍不住拿出手機狂拍，農場內滿滿銀杏樹排列成「黃金隧道」，讓人拍起照來「仙氣圍繞」，武陵農場指出，賞銀杏不必出國，搭大眾捷運就可抵達。

武陵農場指出，近期銀杏換新衣，遊客感覺置身於北國，不必到韓劇取景地，也不必至日本京都賞銀杏，抬頭一看就是一葉葉黃澄澄美麗的銀杏樹海，隨風搖曳閃耀亮眼，低頭一看，自己的腳踏的土地上，宛如腳踩黃金般鵝黃銀杏地毯的真實感受。

武陵農場指出，銀杏林主要分佈在桃花莊後方附近一帶，鄰近7家灣溪沿溪步道間的平緩台地。另行政中心旁有1棵全場最老、最大的銀杏樹，枝幹蒼勁挺拔、虯曲有力，益顯樹勢雄壯威武，矗立驚人的氣勢，樹皮表面錯落有致層層疊疊，流露歲月的痕跡，帶有深邃美感。

武陵農場指出，銀杏森林常常吸引國內外遊客前來朝聖，也是「武陵第一銀杏」大家網路打卡、拍美照，成為洗版IG的打卡夯點，也是武陵農場之旅中，銀杏森林是不可或缺的美麗行程之一。

另武陵農場露營區A區，一大片的水杉也進入最美時刻，彷彿橘紅色的耶誕樹在壯闊大地一字排開，與青綠草原、純白帳棚相映，是冬日最美風景。水杉林高大挺拔，璀璨亮眼的橘紅色，遠眺像極另類楓紅似火般熱情，與藍天、白雲、遠山及綠原，層層交疊，錯落有致，多層自然色彩，交織成武陵農場特有的夢幻美景。