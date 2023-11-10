《國際經濟》以巴衝突1個月 西岸與加薩GDP狂瀉4%

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】聯合國表示，以巴戰爭已進行1個月，約旦河西岸與加薩走廊的GDP大幅縮水4%，超過40萬人都在貧窮線下過日子。這種對經濟成長的殺傷力，在敘利亞和烏克蘭各自的衝突，或之前任何以色列與哈瑪斯的戰役中都沒見過。

統治加薩的哈瑪斯武裝團體於10月7日對以色列發動突襲，造成1,400多人不幸死亡，其中大部分是一般老百姓，並綁架約240人。自從以色列強烈反擊後，加薩230萬人口中，有3分之2以上已逃離家園。哈瑪斯控制的加薩衛生部9日表示，迄今已有10,818名巴勒斯坦人被殺害，其中4,400多名是小孩。

在聯合國這份評估報告中，如果以巴戰爭進入第2個月，GDP為204億美元的巴勒斯坦，將再掉8.4%，損失金額為17億美元。如果衝突持續到第3個月，巴勒斯坦GDP將下滑12%，損失25億美元，至少有66萬人陷入貧困狀態。

聯合國指出，今年底若巴勒斯坦GDP暴減12%，將是重大且前所未有的規模。相比之下，敘利亞的經濟在當時爆發衝突最激烈時刻，每月GDP才少掉1%。至於還在戰爭的烏克蘭，花了1年半才損失自己經濟成長的30%，平均1個月掉1.6%。

2023年初，領土包括西岸與加薩的巴勒斯坦，被視為中低收入的經濟體，貧窮線之下每人每天只有6美元。此報告指出，元月份時，加薩已有46%超高失業率，是約旦河西岸13%的3.5倍以上。

聯合國統計，以巴戰爭持續1個月時，加薩61%的工作，相當於182,000個職位已消失不見。同時，西岸約24%的就業機會也沒了，相當於208,000個職位。

約旦河西岸的經濟遭受嚴重破壞，該區占巴勒斯坦GDP的82%，若沒戰爭的話，本來應該是橄欖與柑橘採收的季節。另外，旅遊旺季實際上也已經過了，農業和旅遊業占西岸GDP的40%。

聯合國表示，加薩的破壞程度是難以想像的，也是前所未有的。截至11月3日，估計有3.5萬戶房子全部被剷平，約22萬戶部分受損，加薩至少45%的房子被摧毀或破壞。如果這場戰爭一直繼續下去，所有的成長和發展都將倒退回2002年。