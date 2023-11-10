跟著音樂環遊世界 一銀文教基金會台北場音樂會壓軸登場

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第一銀行文教基金會長期支持本土藝術與音樂文化產業發展，今年繼高雄場、台中場音樂會後，11月9日於台北國際會議中心舉辦壓軸場「璀璨時光 金曲饗宴」，逾2千位觀眾蒞臨欣賞，也將音樂會結合公益，邀請陽光基金會及勵馨基金會的朋友前來共襄盛舉，透過精心安排的曲目，帶給聽眾一個難忘的音樂饗宴。

本次音樂會由長榮交響樂團帶來一系列精采曲目，上半場以「環遊世界」為主題，攜手拉縴人男聲合唱團帶來「鬥牛士之歌」、「瓦卡瓦卡」等歐美及非洲的經典歌曲；緊接著實力派歌手林芯儀及林俊逸輪番登場，演唱「道聽塗說」、「千里之外」、「伴」等台灣本土歌曲，兩位藝人更難得同台合唱「愛情限時批」，輕快旋律及默契演出贏得全場熱烈掌聲。

一銀文教基金會成立於1999年，自2004年起開始舉辦音樂饗宴，今年剛好滿20年，累計共舉辦47場大型音樂會，超過12萬人次欣賞；此外，亦定期攜手醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供身心障礙朋友表演舞台，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學。

長期致力於推展社會公益的一銀文教基金會，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，更積極改善「無醫鄉」問題，今年攜手健保署捐贈嘉義縣東石鄉及番路鄉衛生所、台南市西港區成功國小、七股區三股國小及玉井區層林國小牙科診療設備，以及與大台中牙醫師公會合作贊助台中市谷關牙醫巡迴醫療站設備，使當地居民能獲得較完善的醫療資源。

展望未來，一銀文教基金會將持續努力，秉持著取之於社會，用之於社會的精神，發揮更高層次的影響力來回饋社會，傳遞愛與關懷，讓更多民眾得以受惠、社會更健全美好。