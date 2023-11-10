海悅國際前三季獲利逆風成長 EPS達6.17元

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房地產「代銷霸主」海悅國際（2438）今（10）日董事會通過今年前三季合併財報，受惠新青安房貸政策發威，剛性買盤穩定回流，累計前三季獲利逆風成長！EPS達6.17元。

今天海悅公布第三季合併財報，單季合併營收15.7億元，年增率35.19％。

海悅表示，主要是海悅在全台同步布局、接案，保持市場敏銳度，藉由大數據資訊，精準投放優勢，口碑行銷激起全台代銷之漣漪效應，且台灣房市進入「房價新平衡時期」，開價尊重消費者期待之房價建案，隨著總價帶概念的購屋趨勢，擁有便利的交通建設與就業機會的區域房市，建案銷售穩健，繳出第3季營業利益4.99億元、稅後淨利3.66億元，年增率分別為29.94％與117.65％，每股稅後純益達3.16元。

累計前三季稅後純益，達7.63億元，年增率16.11％，EPS達6.17元。

海悅表示，自第二季毛利率回升至4成以上，第3季毛利率維持與去年同期相當達44％，使單季營業利益成長表現與營收成長約同步，稅後淨利則因去年同期業外提列金毓泰訴訟損失1億元，使得今年成長117.65％。

海悅表示，憑藉與建商深化合作，進而建立長期穩定收益，因轉投資皇普建設與認列大華建設私募普通股，得第三季業外其他利益為1,835萬元。

海悅以全台代銷業務策略，不僅擴張營運版圖，隨著全台各區域房市景氣的榮枯變化，更穩健公司合併營收來源，目前區域銷售佔營收比例分別為，雙北市27.60％、桃竹28.03％、台中23.32％與南部21.05％，此將墊高行業的競爭優勢，全台代銷更強化分散單一市場銷售風險的實力。

展望全年，海悅全台代銷儲備量能充沛，代銷業務來源無虞，且台灣房市仍將以符合消費者預期銷售價格之建案易順銷，預期台中《達麗創世紀》將於11月下旬第一批房屋所有權移轉登記送件，後續將可按完工比例認列，並可降低（償還）10.6億元的土建融額度。

海悅後續每年亦將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，以期按完工法認列營建收入且有望逐年增加，將持續受益全台代銷布局，形成競爭優勢，與轉投資收益並進，全年營運正向。