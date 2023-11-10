泰茂實業搶攻民生必需品商機 第三季營收亮眼

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泰茂實業（2230）是全台最大活塞環製造公司，因受惠AM市場及擴增儲能事業部門，兼攻綠能事業，受到投資人關注，股價自年初以來從低點32元飆升，11月3日更創下新高點。

泰茂此波漲幅主要奠基於綠能的轉型題材，除此之外，泰茂更採多角化經營，在中國除既有活塞環工廠外，亦有子公司負責團膳及酒水業務，搶攻中國內需市場。

泰茂於11月10日公布營收，累計前三季營收4.29億元，年增15.8％，光第三季營收就高達1.87億元，季增45％、年增36％。累計前三季EPS為1.65元，光第三季就獲利0.93元，贏前半年的0.72元。以前三季獲利相較去年同期會誤解今年表現衰退，泰茂表示，去年前半年營業淨利主要來自於子公司浙江普禮的搬遷補償協議認列處分利益1.54億元，因此，今年前三季營收相較於同期亦有大幅成長。泰茂指出，營收跟獲利動能的成長最主要為中國酒水事業自五月開始貢獻營收，共挹注7,245萬元占總營收16.9％，毛利42,865元，毛利率高達59%，對盈餘貢獻極大。

泰茂子公司浙江普禮於今年年初100％收購北海杜宇松豪電子商務股權，正式進軍中國酒水市場。泰茂表示，在中國酒水事業目前主要終端銷售通路為江蘇省菸草零售門市，主要經營中高價的金扶酒、五糧液旗下三款平價酒及中價位的汾酒。從中國百大白酒排名來看，其中五糧液在中國排名第二，汾酒排名第四，金扶酒雖未在前十名，但因屬於醬香型的鹼性白酒，近幾年來在中國越來越受歡迎，也迎來嶄新商機。

泰茂表示，在中國經營策略是掌握平價至中高價市場，因此類酒品在中國人的生活習慣是「民生必需品」，較不會受到經濟不景氣或是政策影響。金扶酒從今年五月起開始鋪貨，短短五個月即創造7000餘萬營收。展望未來，江蘇省烟草零售終端網點共有38萬家，隨著每個月增加布點，挹注泰茂營收將相當可觀。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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