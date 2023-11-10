工研院50周年專書　引領臺灣產業價值創新

工研院10日舉辦《洞見未來 勾勒美好新境界》新書發表會，工研院院長劉文雄及多位專家齊聚一堂，共同探討對未來趨勢的洞察。這本50周年專書旨在引領臺灣走向未來的價值創新之路，為讀者提供深入了解未來科技和創新趨勢的機會，並闡述這些趨勢將如何影響人們的生活和工作方式。同時也希望透過此書，引領產業洞見未來，掌握競爭優勢，為下一代擘劃美好未來，再次淬鍊臺灣的經濟奇蹟。

工研院院長劉文雄表示，近年全球經營環境的劇烈變化，疫情、戰爭、地緣政治、氣候變遷等紛至沓來，導致產業經濟與社會永續發展面臨挑戰。為使企業達到永續經營的目標，在書中掃描當前環境的政治、經濟、社會與科技等因素，以2035規劃未來12年的科技發展進程，歸結到「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域，以及支撐四大領域的「智慧化致能技術」。此外，技術的發展必須轉化為產業效益，才能驅動經濟成長，我們也規劃「創新創業」篇章，借重院士與專家智慧，致力營造創業環境和創業文化，促進新創事業的成長，期能為臺灣的產業灌注活水，布局全球市場。

這本專書匯集了跨領域專家，包括工研院院士和各領域的專家，共同就臺灣科技與產業發展提出寶貴建議。其中，「智慧生活」範疇著重運用智慧科技以實現人民與企業的需求，同時帶來新的商業機會。至於「健康樂活」部分，面對高齡化和少子化挑戰，將來須融合科技和醫療，運用資通訊、人工智慧和大數據，以實現成功老化的目標。在「永續環境」領域，有鑑於邁向2050年實現淨零排放是必然趨勢，臺灣企業需將淨零排放列為首要目標，利用減碳科技結合全球供應鏈，共同打造臺灣綠色競爭力。至於「韌性社會」部分，在全球局勢多變的環境下，唯有足夠韌性的產業才能應對突發事件，並為社會提供穩定支持。在「智慧化致能技術」領域，隨著物聯網、大數據和雲端運算的發展，未來將需要結合基礎應用並展現創新系統和應用服務的價值，從而開拓更多元的產業應用。最後，強調科研成果必須轉化為產業效益，激發「創新創業」潛能，才能接軌國際市場創造新商機。

發表會上，劉文雄與各應用領域專家進行對談，包括工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、工研院副總暨法務長王鵬瑜、工研院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、工研院電子與光電系統所所長張世杰等專家，討論當前世界所面臨的挑戰和變革，包括高齡化社會、氣候變遷、供應鏈斷鏈、通膨和勞工短缺等問題，這些已經變成了現實，然而，也同時催生了創新科技的應用，如人工智慧和無人載具，並引領淨零排放的浪潮。