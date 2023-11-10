「毛寶貝幸福耶誕趴」板橋登場 光棍節開放寵物趣味競賽報名

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「毛寶貝幸福耶誕趴」25日在板橋車站站前廣場登場，當天活動有精彩舞台表演、趣味競賽及寵物市集，還有富邦悍將啦啦隊員為比賽選手加油打氣，寵物趣味競賽採報名制，完成比賽選手可獲得專屬寵物領巾，光棍節開放報名，現場設立免費寵物義診、小型犬寵物美容義剪、狂犬病疫苗注射、晶片登記及犬貓認養攤位。

由新北市動保處主辦的「毛寶貝幸福耶誕趴」活動時間為25日上午10時至下午4時，活動中不但有校園犬運動會，並開放民眾報名寵物趣味競賽，犬隻以肩高35公分為限，分中大犬組及小犬組比賽，由飼主引導犬隻至起點依指定路線完成重重關卡，通過終點才算完成，報名成功現場參加比賽即贈送參加禮，前三名更有最高價值超過3000元寵福包。

動保處表示，即日起至24日可以到板橋區指定獸醫院及寵物店，出示新北市政府動物保護防疫處臉書指定頁面按讚畫面，即可向店家領取活動宣傳禮及摸彩兌換券，25日持兌換券到板橋車站站前廣場參加「毛寶貝幸福耶誕趴」可兌換摸彩券，活動摸彩禮品有空氣清淨機、寵物冷氣機及15公斤寵物飼料等獎項。

另還有以寵物為主題市集，有寵物飼料、寵物用品及寵物文創商品，歡迎飼主帶著寵物一起參與活動，增進飼主及寵物感情。

動保處指出，新北市是寵物友善城市，藉由辦理寵物活動，邀請民眾一起參加，進行生命教育，宣導飼主責任及認養不棄養，也提醒飼主帶寵物出門要繫繩、要注射狂犬病疫苗、毛寶要運動、晶片要登記及狗便要清理，歡迎飼主和寵物一起逛耶誕城參加運動會。