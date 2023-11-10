《電週邊》勤誠Q4營收拚全年高峰 北美產線盼1至1年半完工

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【時報記者任珮云台北報導】專業伺服器機殼廠勤誠（8210）今舉行法說會，勤誠執行長陳亞男表示，今年是「AI」年，公司做了很多AI的產品，全年的營業額和獲利會全力以赴維持和去年相差不大的水準。10月勤誠已經看到月增24.2%、年增42.9%，第四季的營收可望會達到全年的新高，其中美系和中系的產品占比達6~7成。展望明年的趨勢，客戶端對上半年持相對保守的態度，市場混沌情況和今年H1相當，仍是要靠AI的產品來支撐；要到明年的下半年，通用型的伺服器才會慢慢復甦。至於庫存的壓力，除了勤誠外，同業也一直尚未完全消化庫存，庫存去化會持續到明年的整年，不過AI產品仍然是有絕對優勢。

陳亞男表示，放眼未來，在地緣政治升溫、中美晶片戰持續下，勤誠持續優化和中、美的策略和製造的布局，並且開始啟動新興市場的合作，希望除了美中外，有第三方的商業機會。

陳亞男表示，明年外部環境持續存在不確定性，會以優化毛利率作為營運的首要目標。嘉義廠第四季的產能利用率已超過7成，五股廠租約將到期，已經規畫自建廠房；至於北美廠區小批量生產的NCT生產線，希望能在1至1年半完工，以提供當地客戶需求。

勤誠第三季合併營收為新台幣23.6億元，年減22.2%；營業毛利為新台幣5.6億元、毛利率23.8%；營業利益為新台幣2.8億元、營利率12.0%；歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.5億元、淨利率10.6%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元。累計前三季營收65.2億元，年減17.5%；營業毛利為新台幣14.2億元、毛利率21.9%；營業利益為新台幣6.7億元、營利率10.3%；歸屬母公司稅後淨利5.3億元、淨利率8.1%、EPS達4.39元。

以產品組合來看，第三季伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重99％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場佔36％，中國市場佔31％，歐洲地區佔10%，其它地區佔23%。