《熱門族群》炎洲家族Q3財報出爐 估客戶調整近尾聲

【時報記者王逸芯台北報導】膠帶大廠炎洲集團公告第三季財報，炎洲(4306)前三季合併營收92.05億元，稅後淨利5.82億元，每股獲利為0.94元。新洲(3171)前三季合併營收10.49億元，稅後淨利1.01億元，每股獲利為1.64元。

炎洲主要膠帶業務今年前三季因總體經濟環境不確定性高及客戶持續進行庫存調整等因素，造成前三季合併營收92.05億元較去年同期下降約20%，且因尚無建案交屋貢獻獲利，最終結算112年前三季EPS 0.94元較去年同期衰退，雖獲利衰退但第三季單季毛利率仍持穩於高檔的18%。展望未來，膠帶及包材業務方面，隨下游客戶庫存調整期接近尾聲，評估包裝需求將穩健回升。營建業務部份，「炎洲旺年匯」總銷金額約8.5億元已於第四季開始交屋，「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」2案總銷金額約46.5億元，也預計於113年第一季至第二季間陸續開始交屋，有望讓集團整體營收回溫，獲利穩健攀升。在房地產開發業務方面，炎洲未來重點開發區域為新北市塭仔圳重劃區，規劃持續斥重資購入該區土地，該區為新北市最後一塊大面積重劃區，位於新莊區及泰山區，內部貫穿桃園機場捷運線及新莊捷運線，緊鄰新莊副都心重劃區、新莊北側知識產業園區、中山高速公路五股交流道，內含貴子坑溪，鄰輔仁大學，現在透過新北市政府大規模市地重劃，開闢公共設施，改善環境品質，後續發展潛力及增值性可期。

新洲今年前三季合併營收10.49億元，稅後淨利1.01億元，前三季EPS為1.64元；新洲因終端市場需求疲軟，前三季合併營收較去年同期減少約17%，但因原物料價格下滑、採購成本優化及營運費用精簡等因素帶動最終獲利增加，112年前三季毛利率28%較去年同期23%上升5%，112年第三季單季毛利率更創下近年新高達29%，營業利益率亦維持高檔的9%，已實質發揮經營管理綜效，另加計業外處分內湖不動產利益，促使最終112年前三季獲利EPS達1.64元，較去年同期EPS 1.12元成長高達46%。展望未來，為因應整體經濟及客戶需求下滑，新洲將積極招募業務專才，投入新市場開發，推升營運動能，同時主動依據客戶需求及市場趨勢，導入新品項及綠色環保等產品，藉由產品差異化提升價格優勢進而持續推升獲利。