新壽單月虧損擴大 新光金前十月虧24.31億元

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新光人壽虧損加劇，新光金控（2888）10月獲利又轉為虧損。新光金10日公布，10月稅後虧損17.47億元，前十月累積虧損擴大為24.31億元，EPS為-0.16元。其中，新壽10月大虧20.59億元，且前十月累計虧損99.68億元，已逼近百億元大關。

新光金表示，新光金10月虧損增加，主要因旗下新壽虧損擴大，單月虧損20.59億元，主要反映兩大因素，首先，匯兌因素影響大，雖然10月新台幣貶值1.5角，但傳統避險工具成本仍居高不下，抵銷掉匯兌利益，因此10月整體呈現虧損。

其次，新光金指出，10月整體股債市波動，美國債券殖利率上升，使得股票震盪走跌，新壽股債資本利得空間被壓縮，雖然債券殖利率攀升有助於利息收入，但因少掉一次性的資本利得，導致10月獲利空間縮小，但新壽前十月的息收仍年增4％。

新光金表示，新壽前十月虧損近100億元，後續會持續努力讓虧損收斂，投資及匯兌避險策略上，都會採取機動調整策略，盡可能讓避險成本影響縮小，後續新台幣偏弱，避險策略就會順勢做出調整，例如NDF避險成本下降，也會逐步增加NDF避險。

至於旗下新光銀行獲利則持續穩健。新光銀行10月賺4.71億，前十月累計賺56.88億元，10月獲利雖較9月下滑，但獲利仍維持平穩，為旗下子公司最穩定獲利來源。

其他子公司方面，新光金保代10月稅後純益0.06億元，前十月為0.67億元；新光投信10月賺0.06億，前十月為0.58億；元富證券則出現單月虧損1.26億元，前十月仍賺18.63億元。

新光金表示，元富證券單月虧損，主因股市震盪，自營部位投資表現受市場影響，而債券殖利率在10月攀升，也影響自營部位的債券操作，但證券在操作一直很靈活，相信接下來稍微調整策略，獲利可望逐步回穩。

新光金強調，最大影響還是在壽險，壓力仍是相對大，但比起上半年的虧損幅度，下半年虧損幅度已經縮小，觀察避險成本下半年也比上半年好，剩下兩個月，仍會往縮小虧損幅度的目標邁進。