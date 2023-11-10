國泰金控10月單月獲利王 國泰世華銀前十月獲利創高

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國泰金控自結10月稅後淨利58.2億元，累計稅後淨利652.2億元，年成長14％，今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利已超越去年全年，且創歷史新高紀錄，國泰投信累計稅後淨利亦創同期歷史新高。

國泰人壽獲利維持穩健：國泰人壽10月稅後淨利30.2億元，累計稅後淨利333.6億元。10月單月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。今年以來金融市場波動仍存，然公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。10月初年度保費及初年度等價保費分別為135億元及39億元。

10月經濟持續強韌支持Fed維持高利率水準更長時間，加以投資人擔憂美債發行量增加，帶動長天期利率明顯上揚，並令風險性資產表現承壓，惟國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，且在經常性收益及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健；截至10月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，10月底國壽淨值比及RBC皆遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

保險業務方面，10月初年度保費收入較上月成長150％、較去年同期成長48％，初年度保費收入穩居業界第一。受惠澳幣國際債投資型商品熱銷，帶動投資型商品銷售動能提升，初年度保費收入較上月成長414％、較去年同期成長78％。

國泰世華銀行10月稅後純益24.2億元，累計稅後淨利278.4億元，年成長19％。主因今年以來放款成長動能穩健，把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券；累計淨手續費收入持續成長，受惠於信用卡累積消費金額與財富管理收益增加。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾500萬張，動卡率亦表現良好。

國泰產險10月稅後純益2.5億元、累計稅後純益12.1億元。10月份簽單保費27.0億元，累計簽單保費達266.2億元，年成長15％，持續雙位數成長；在積極檢視損率及管控保險風險機制下，各險損失率表現良好，整體承保獲利穩健成長；今年以來投資團隊把握機會進行布局，投資績效維持良好表現。

國泰證券10月稅後純益1.3億元，累計前10月稅後純益17.1億元，年成長42％。累計前10月台股經紀市佔率創同期新高達3.95％；深受投資人喜愛的台股定期定額業務，累計扣款金額年成長超過6成，累計扣款人數成長則超過3成。

國泰投信10月稅後淨利1.5億元，累計前10月稅後純益14.6億元，較去年同期成長10％。國泰投信近期有四檔債券ETF納入收益平準金機制，可避免大額申贖影響配息金額，其中「20年美債ETF」交易量持續上升，受法人及自然人的高度青睞；此外，高人氣「國泰永續高股息ETF」受益人數亦穩定成長至113萬人，穩居市場第一。