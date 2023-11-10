圓璽不動產攜手泛設計 打造居民交流中心

近來，在摩天大樓矗立的金融商業信義區，有一個新成立的空間，吸引很多路人駐足旁觀，從外觀可見傳統眷村感的紅色大門、裸露白色文化石牆與一面面書牆，加上梯形的流暢線條，引起許多人好奇究竟這一家什麼樣的店？走進去才發現是一間房屋仲介公司。由中信房屋圓璽團隊攜手泛設計，顛覆一般人對房仲業商業空間的想像，摒除緊密依靠、踵接肩摩的規劃，以放大的書香空間、宛如咖啡館的紓壓、放鬆氛圍，營造出信義區最新的居民交流中心。

傳統摩登融合 傳遞圓璽精神

中信房屋圓璽團隊表示：「房仲為什麼不能像是咖啡店、網美店？我們想要打破這個框架，因此決定找泛設計一起構思，打造出一個特別、有創意、與眾不同的場所。不僅要提供給客戶沒有壓力的環境，也要沿襲著品牌『終身學習』的精神，給同仁創新跟學習為主軸的空間。」擅長運用市場角度規劃商業空間的泛設計主理人楊景凱表示：「信義區過去是老眷村，以中信房屋圓璽不動產101加盟店為例，結合信義區過去、現代與未來的元素，以傳承在地精神的眷村硃砂紅為主色調，象徵台灣人的純樸、熱情與融合；保留原始建築物即已存在的白色磚牆，運用半扇形的隔屏，搭配金屬牆面表現未來感，輔以玉璽感的圓潤鏡射，襯托出信義區傳統又摩登的樣貌。」台灣的人行道騎樓常有摩托車進出，容易刮傷柱子，設計師特別使用鍍鋅鐵板包覆，讓隨著歲月堆疊的不經意刮傷，也能在流暢、銳利線條間，成為另類摩登美。而內裝則以「外圓內方」形式轉化成流動的波浪形，讓原本街邊店面的實際坪數「以小放大」，展開「放大的辦公空間」與「流線型的商業銷售」雙效果，讓顧客置身其中即能感受品牌的圓融處事哲學。泛設計與業主充分運用理念打造全新空間，讓看房者擁有截然不同的體驗。同時泛設計致力推動「滾動式驗收」，提倡在每個裝修過程中，整個工程至少三次以上分階段驗收，若遇到問題就可當下立刻處理，減少因認知不同而耽誤後面的工程與紛爭。尤其商空裝修若不即時解決，都是租金的浪費與隱藏成本的增加。

信義區首購成家看這裡 小資豪宅各有選

針對信義區的房產市場觀察，中信房屋圓璽團隊表示：「信義區每0.5平方公里內就有15間百貨商場，是全世界百貨密集度最高的區域。且因商務與金融企業進駐而發展成一級精華戰區，但同時能提供各項購屋居住的選擇。從首購族首推六張犁、麟光、後山埤等區的千萬住宅，到黃金頂客族鍾愛的精品小豪宅，當然也包含象徵財富的億萬豪宅等應有盡有，這裡的前景值得期待。」由前直營體系各區第一名店長所共同創立的圓璽團隊，服務人數超過百人，秉持「傳遞最有溫度的幸福」公司文化，期待藉由泛設計打造出社區鄰里共同交流的空間，讓左鄰右舍到此歇腳坐坐、彼此互動交換資訊。下次經過時，別忘了進來參觀一下擁有新舊融合的美學設計，喝上一杯好咖啡，也許下一站迎接成家的幸福，也不遠了。