台南佳里爆「第二型登革熱病毒」 個案曾去麻豆市場急設擴採站

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台南市佳里區近日出現登革熱第二型病毒確診病例，活動史與市場有相關地緣關係，市府團隊不敢大意除連續4天針對案例周邊50公尺住戶進行擴採，10日也緊急在麻豆第五市場設置擴大採血站，並透過市場廣播提醒攤商及周邊住戶踴躍檢驗。副市長趙卿惠強調，將透過全面擴採疫調搭配快速孳清化防，降低病毒潛伏期，全力壓制疫情。

今天趙卿惠率副祕書長尤天厚、市場處、區公所和衛生所等單位，前往佳里中山市場及麻豆第三、第五市場巡查，提醒市場處針對可能積水的屋頂天溝及地面排水溝等市場內外都須全面巡、倒、清、刷；另外，也請相關巿場自治會協助宣導民眾加入擴採快篩行列，減少可能確診個案的隱藏期，以利精準防疫。

登革熱防治中心表示，截至9日為止，本周確診數與上周同期相比減少20％，疫情持續下探，目前將採取「熱區保全，暖區殲滅」的防疫策略，希望「熱區」下降成果能持續保全。至於針對疾管署南區管制中心建議的「暖區」，包括佳里、麻豆、新化、善化等非流行區但有群聚疫情的區域，則立即啟動化學防治，搭配健康監測、加強巡檢孳清及評估設置擴採站等方式，希望精準殲滅登革熱病毒傳播風險。

市府也提醒民眾，如在疫情鄰近區域有活動史且出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀者，請務必盡速就醫或前往衛生所抽血快篩；另外，日常生活也請維持巡、倒、清、刷等基本功，並配合市府防疫措施，避免讓登革熱疫情過冬。