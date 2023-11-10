曾文上半年蓄水量創歷史第3低 下半年滿庫58天創史上第2高

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全台最大的曾文水庫上半年蓄水量還是歷年第3低，下半年卻出現持續58天逼近滿水位，35天維持滿庫情況，僅次於2007年。9日雖已深秋，水庫仍滿，是歷年來最逼近年終的滿庫，針對旱澇分明，南區水資源分署坦承近3年水庫各項數據與歷年比較確有異常，仍需長期觀察。

曾文水庫今年上半年還遭遇大旱，最低蓄水率6.21％，僅高於2018年的1.8％與2021年百年大旱的3.59％。下半年卻水情大轉變。

台灣進入深秋季節，曾文水庫9日仍維持滿水位，是啟用半世紀以來，最接近年終的1次滿庫，上次最接近是2007年11月4日，當年水庫滿水位標高只有227公尺，全年滿庫天數50天，創下最多天滿庫紀錄，接近滿水位有72天。

今年水庫大壩已擴建到標高230公尺，滿庫天數35天歷史第2，接近滿水位有59天，10日蓄水率為接近滿水位的99.7％。

南區水資源分署表示，曾文水庫集水區面積廣，共約481平方公里，涵蓋嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉等地區，即便沒下雨，之前降雨進入地下的土壤水，會慢慢滲出變成逕流，匯流至曾文水庫。

許多人將旱澇分明的現象，歸因是極端氣候來臨，南區水資源分署表示，曾文水庫近3年降雨量、強度、日數等情況，與歷年資料確有差異，惟仍需有長期觀測資料，才有明確定論。

南區水資源分署認為，台灣未來完成珍珠串計畫，聯通管線串聯水庫，加強調撥水源因應，才有辦法應變旱澇變化的氣候。