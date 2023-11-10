「2023第七屆亞太大學智慧校園研討會暨成果展」靜宜登場 實現永續轉型目標

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靜宜大學與優久大學聯盟11月10日舉辦「2023第七屆亞太大學智慧校園研討會暨成果展」，以「數位賦能、人機協力：大學校園的創新、轉型與永續」為主題！會中邀請專家學者分享智慧校園建設、數位賦能及人機協力的實踐與經驗；同時探討如何以資訊科技推動校園治理、教學精進與研究創新，進而實現永續轉型目標！

靜宜大學副校長王孝熙表示，在充滿挑戰與機會的時代，大數據、人工智慧、行動通訊、雲端運算及物聯網，持續引領大學校園的創新、轉型與永續。2022年底生成式AI帶來科技界的革命，雖對教育現場產生極大衝擊，也是全新的機會與應用契機。

靜宜大學資訊長葉介山指出，會中特別邀請教育部資訊及科技教育司長李政軒以「透過AI來營造生生有陪伴的學習環境」為題進行專題講演；還有「人工智慧與教育的反思與重塑」、「AI帶動產業變革，驅動智慧校園轉型」、「Adobe Firefly：生成式AI於校園教學的革命」、「智慧大學未來趨勢、科技改變教育新思維」及「人工智慧x資安」等多元豐富主題。

研討會中並邀請專家學者在「生成式AI與教學創新」專題論壇中發表生成式AI與教學創新等議題的專題演講與座談，期待藉此激發創新教學的璀璨火花。

「智慧校園與資安防護」專題論壇中，由資訊科技、教育領域的專家學者探討最新的資安防護技術與策略，以保障校園內部資訊的完整性和安全。在「校務研究與轉型永續」專題論壇中，則集結各學術領域專家學者，共同探討大學校務研究的最新趨勢和轉型永續的策略。並討論大學在少子女化與資源短缺的現況，如何扮演更積極的角色，以促進轉型和持續發展。

靜宜校方期待透過研討會，讓數位技術與人類智慧激發更多創新火花，並利用生成式AI促進教師、學生與科技的良性互動；同時關注數位轉型的推動及資訊安全的保護，以確保校園運作穩健與持續性。