《其他電》洪水樹：大製造黃金時代已過 2024年樂觀中審慎

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【時報記者任珮云台北報導】可成(2474)今舉行法說會，可成董事長洪水樹表示，今年是個逆風年，營運比較辛苦。今年機殼有降價壓力，主要是品牌客戶在疫後成本壓力升高，如升息和終端需求轉弱。可成也積極跨領域轉型，以技術創新建立未來獲利能量。可成不會只為了衝營收而削弱了轉型獲利的機會。景氣不管怎麼變化，該做的基本工一樣要做好。2024年是樂觀中維持審慎的態度。

洪水樹表示，在車用領域方面，過去2~3年汽車機構件沒有如預期得快，從大陸出口的電動車占比攀升，也意味著市場競爭壓力持續擴大。可成目前除ICT外，聚焦在醫療和半導體設備零組件的精密製造，半導體設備零組件從特殊材料到製程認證都要花較長的時間，可成規畫建立技術平台，和外部供應鏈合作一起爭取更多的訂單。大製造的黃金時代已經過去，可成會深耕特殊領域，不受單一客戶和產品的影響。

可成今天也公布112年上半年每股配息5元，12月7日除息，12月8日為最後過戶日，12月9-13日停止過戶，12月13日為除息基準日，113年1月5日發放股息。洪水樹表示，可成現在處於大轉型的階段，不會只維持營收的好看，但承諾的配息一定是說到做到。可成會看時機買回庫藏股，保護股東權益。

可成第三季集團合併營收為新台幣43.33億元，季減37.1%，年減50%。第三季營收較上季及去年同期下滑，主因終端需求持續疲弱，旺季不旺，加上品牌客戶新舊機種交替空窗期所致。單季毛利率為23.8%，季減9個百分點，年減10.3個百分點主因需求疲弱拖累營收動能，抵銷產品組合調整、折舊費用降低所帶來之正面效益。單季營益率為5.1%，第三季新台幣兌美元匯價貶值約3.5%，產生業外匯兌收益25.08億元。第三季稅前淨利為52.64億元，季減24.6%，年減39.7%。稅後淨利(歸屬業主)為44.86億元，EPS為6.59元。

累前前3季集團合併營收為新台幣147.67億元，年減30.3%，主因終端需求疲弱，供應鏈庫存去化緩慢。累計毛利為41.16億元，年減37.6%；毛利率為27.9%，年減3.3個百分點，主因需求疲弱拖累營收動能，抵銷產品組合調整、折舊費用降低所帶來之正面效益。累計營業利潤為15.74億元，年減56.4%；營業利潤率為10.7%，年減6.4個百分點。前九月新台幣兌美元匯價貶值逾4.8%，累計業外匯兌收益達42.42億元。累計稅前淨利為134.1億元，年減17.5%；累計稅後淨利(歸屬業主)為98.53億元，年減7.2%；EPS為14.31元。

可成表示，趨近年底，觀察供應鏈庫存已逐漸恢復健康水平，但企業收益欠佳加上嚴控成本，延宕商務換機潮；經濟前景未明、通膨壓力尚存則壓抑消費者汰換新機動力。整體而言，第四季營運依舊充滿挑戰。展望2024年，預期品牌客戶高階消費機種將於第一季開始量產，可望挹注成長動能；因應Windows 11升級，商務需求亦有望自2024下半年~2025年逐步回升。