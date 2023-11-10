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第2屆台灣世界友善日 11月12日新北市土城綜合運動場啟動

  • 工商時報 翁雅蓁
「1113第2屆台灣世界友善日」活動暨「友善大使」頒獎典禮，於11月12日在新北市土城綜合運動場音樂舞台區舉辦，歡迎全民參與，共同釋出善意、發揮善行！圖／國會與國家產業全球發展促進會提供
「1113第2屆台灣世界友善日」活動暨「友善大使」頒獎典禮，於11月12日在新北市土城綜合運動場音樂舞台區舉辦，歡迎全民參與，共同釋出善意、發揮善行！圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

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你知道11月13日是「世界友善日」（World Kindness Day）嗎？ 2022年，「1113第1屆台灣世界友善日」正式在台灣啟動；今（2023）年，「國會與國家產業全球發展促進會」於11月12日（星期日）上午9時30分至下午1時30分假新北市土城綜合運動場－音樂舞台區（新北市土城區裕民路193-1號）續辦「1113第2屆台灣世界友善日」活動暨「友善大使」頒獎典禮，期盼全民攜手，族群合作，共同釋出善意、發揮善行！認同「世界友善日」的理念，立法委員吳琪銘全力支持活動，特別在百忙中撥冗前來共襄盛舉，響應「1113世界友善日」，形成友善循環！

為了鼓勵人們可以跨越性別、政治、種族、宗教等限制，向彼此釋出善意，從1998年開始，國際訂定每年11月13日為「世界友善日」。主辦單位用心安排豐富的活動內容，讓來參與活動的民眾不僅可以看表演、拿禮物，更可以感受到主辦單位的善意，並且「友善宣告」，表達自己的善意。

劉意川總會長希望藉由活動的推廣，讓人們願意跨越一切限制、障礙與隔閡，彼此釋出善意，形成友善循環。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供
劉意川總會長希望藉由活動的推廣，讓人們願意跨越一切限制、障礙與隔閡，彼此釋出善意，形成友善循環。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

「國會與國家產業全球發展促進會」總會長劉意川表示，為推動世界友愛行善理念，期望人人都能夠釋出善意、發揮善行，總會去年正式起動「台灣世界友善日」後，獲得許多熱烈回響，今年續辦第2屆，由台灣紅新聞公司、數位行銷文創產業發展委員會，以及烏魚仔文創發展有限公司合作執行，以「全民攜手，友善你我」為主題，希望獲得全民的認同和投入，並藉由活動的推廣，讓共同生活在台灣寶島這塊土地的人們，以友善行動跨越一切限制、障礙與隔閡，彼此釋出善意，從友善自己，進而友善別人、友善團體、友善城市、友善環境、友善地球。歡迎大家假日抽空來到活動現場，彼此釋出善意，形成友善循環，增進社會祥和、美好的氛圍。

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