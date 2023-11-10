《其他股》威宏前3季EPS8.07元 運動、輕奢品將重返成長

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【時報記者郭鴻慧台北報導】威宏-KY(8442)第3季合併營收為新台幣21億元，營業利益1.8億元，歸屬母公司稅後淨利2.3億元，營業利益因營收減少較去年同期略減，惟受惠所得稅退稅收益使稅後淨利年增10.31%，EPS3.71元；前三季合併營收60億元，營業利益4.8億元，歸屬母公司稅後淨利4.9億元，EPS8.07元，已追上去年同期表現。

威宏第3季毛利率21%，較上半年已回到合理利潤水準，除各廠區學習曲線上升，推升生產良率外，2024巴黎奧運及跨境旅遊帶動運動包袋、護具及輕奢包袋訂單挹注，使生產規模提升，並有效控制單位成本。

威宏指出，第三季已明顯感受到庫存問題落底，根據TUMI母公司Samsonite釋出之市場訊息指出，TUMI為2023年成長增速最快的品牌，同時看好亞太區旅遊業復甦帶動銷售動能，輕奢包袋主要客戶TUMI及LONGCHAMP開始有穩定新單挹注，訂單能見度可達2024年第一季末，而全球跨境旅遊逐步推升輕奢包袋需求與行李箱汰換潮，為此，威宏將規劃啟動泰國二廠產線，除既有客戶訂單外，預計亦將承接中小型新客戶。

運動產業部分，終端品牌庫存已順利調節完畢，並陸續恢復正常下單節奏，其中擁有成熟且完整的高爾夫球袋生產線之越南德御，下游客戶拉貨動力明顯轉強，運動包袋產線亦在下半年起開始投入加班生產，訂單能見度上看2024年第二季，公司正積極擴增產線及招募更多人力以因應未來訂單需求。此外，為配合客戶去集中化政策，集團旗下子公司威保計劃於柬埔寨興建新廠房，占地40萬坪米，初步規劃產能用於手套及護具等運動周邊裝備產品，預計在2024年第四季開始投產加入營運行列。

威宏公告2023年10月合併營收為6.4億元，較上月略微減少，主要係受到中國大陸十一長假期影響，惟巴黎奧運及終端品牌庫存過高問題已落底，加上年底歐美節慶銷售旺季，客戶端拉貨將轉趨積極。