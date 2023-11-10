高雄旅展找好康 飯店餐券折數夠誠意

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高雄巨蛋冬季旅展10日登場，由於近期觀光旅遊及尾牙春酒議題夯，在地飯店各業者也無不使出渾身解數招徠消費者，高雄福華大飯店更搶先推出餐券預購，在旅展開跑前就已接受超過500組訂單，承億集團雙品牌也不缺席，主打多樣餐券套票。

高雄福華大飯店限量限時推出超值餐飲聯合券，每套只要1,699元，有珍珠坊海鮮雙人組合餐、Smile One精緻涮涮鍋、網美咖啡廳HOVII Cafe西式料理雙人套餐3種不同風味的料理可選擇，也可選擇老饕最愛的江南春一品明爐烤鴨。喜歡品嘗多樣化料理的消費者也能選擇麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧，1組5張的優惠餐券換算每張只要450元。

另外在這次旅展麗香苑假日全自助餐餐券每張只要690元，或是珍珠坊／江南春合菜桌席餐券優惠通通有，還有今年度首度開賣的年菜外帶提貨券，大宴小酌一應俱全，超優惠的餐券限時限量提供。

高雄承億酒店在這次旅展也推出多樣餐券套票滿足饕客味蕾，位於承億酒店26樓的主題式自助餐廳「貳陸日全食」，享高空美景採半自助式Buffet搭配1客主廚精緻主餐，日全食美食遨遊券買5送1旅展限定價每套4,840元。

而位於承億酒店24樓高空透明無邊際泳池旁的二大主題餐廳「RAR BAR」、「酉名酉丁」強強聯手，推出「池畔頂級雙人套餐券」買5送1（價格1萬900元）及買10送3（價格2萬1,800元）。位於承億酒店地下1樓的「両鍋」也推出「両鍋暖心雙人餐券」買5送1（價格9,900元）及買10送3（價格1萬9,800元），自用送禮請客皆相宜，讓食客們可持餐券在不同的餐廳享用雙人套餐擁有更多元選擇。