《電週邊》藍天前三季獲利超車去年全年 第4季喜迎旺季急單

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【時報記者任珮云台北報導】藍天(2362)公告2023年第三季財報，單季合併營收62.3億元、季增6%、年增8%；營業毛利12.73億元、季增6%、年增4%；營業利益4.28億元、稅後淨利2.48億元，季增2%、EPS0.42元。前三季合併營業收入176.29億元、年增4%，稅後淨利8.5億元，年增25%，EPS1.46元，提前超車去年全年淨利，每股淨值回升至73.08元。

藍天筆電事業第3季單季出貨42.9萬台、季增16%，達近6季新高，單季貢獻營收54.4億元，近7季新高；前三季營收153億元，年增7%。隨著品牌大廠Q3財報持續公告同時宣告通路庫存已降至正常水準，藍天雖已於去年將庫存週轉天數降低至39天，前三季受到品牌廠去化庫存削價競爭影響通路商客戶利潤率，為提供客戶市場競爭利器，疫情解封後業務紛紛出國勤訪客戶，為客戶客製化全系列產品提升市場競爭力，努力將藍海筆電銷量佔比由Q1的5成拉升至Q3的6成4，營益率也逐季回升中，在市場普遍不看好筆電前景下，藍天與百位通路客戶組隊同行，加上昆山工廠百分百滿足客戶短單、急單的出貨需求，達成出貨季季增目標，展現藍天筆電研發設計生產快速超能力。

展望第4季，迎接即將到來的傳統季節性急單需求，積極收穫雙11、黑五、雙12及聖誕節等訂單，另搭載INTEL新一代Meteor lake平台的L24、L26、V54、V56機種，亦將在第4季準時上場搶市，10月已公布營收數字仍達年增3成，藍天筆電Q4可望再創季增年增雙標，同時攜手百位通路商客戶積極佈局明年AI PC換機潮的反彈商機。

百腦匯科技廣場今年疫後拚人流回歸，偕同合作商家緊跟市場消費趨勢，第三季單季租金收入CNY 1.77億元，年增5%。1-9月份租金收入CNY5.2億元，漸漸走出疫情降租補貼陰霾，年增2%，因各店行銷活動營業費用支出增加，營業利益同比持平。各店持續透過電競賽事、攝影節、潮玩活動、美食市集等實體活動，吸引目標客群到店，並以線上購物及社群推播結合實體樓館，鞏固客戶消費黏著度，配合即將到來的雙11、雙12檔期增加購買動能，攜手商家迎接第四季消費熱潮，引人流增業績，目標明年度各店席位租好租滿租金收入增。

至於轉投資30%的群光廣場百貨，Q3營收達CNY9.9億元，同比增長18%，前三季營收CNY 34.2億元，同比增長12%，本期投入活動相關營業費用持平同期，營益率同比增加2%，營業利益CNY2.37億元，同比增長56%；業外主要為利息費用及匯損，本期因人民幣持續走貶虧損已較去年同期收斂，第三季單季轉虧為盈CNY0.1億元，1-9月稅後小虧CNY0.12億元，已較同期虧損CNY1.87億元縮減，也使得藍天本期業外虧損大幅減小。隨著第四季的十一長假、雙11、周年慶以及聖誕節等活動購物消費旺季來臨，群光廣場今年10月份獲利相較去年同期成長145%，第四季營收獲利正揚升中，季增年增同步向前行，抓緊挹注集團獲利。