《數雲端》大車隊10月營收雙增 Q4迎旺季

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【時報記者莊丙農台北報導】大車隊(2640)10月合併營收為2.52億元，月增1.3％、年增13％；累計前10月合併營收為23.35億元，年增12.7％。大車隊表示，因司機數年增雙位數，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收規模持續攀升；生活媒合服務方面，現今55688集團已擁有700萬用戶，生活媒合服務收入成長，其中，洗衣服務與居家清潔服務收入增加，挹注10月營收。

55688集團旗下台灣大車隊在日前在有計程車界的奧斯卡金像獎之稱的「臺北市金輪獎」中榮獲特優獎，金輪獎每年頒發給對北市交通環境有傑出貢獻的團體及個人，台灣大車隊史無前例的榮獲特優獎四連霸，旗下的大愛、泛亞、城市、志英四家車隊也獲得優等獎??，證明集團與旗下車隊的優質服務與高品質搭車體驗獲得官方認證。同時台灣大車隊今年再度獲得 TCCF（台灣創意內容大會）指定為國際盛事唯一用車，TCCF每年11月吸引20多國商家齊聚交流，是台灣內容產製與專業人才對接國際產業資源的盛會。

除了計程車隊品質服務獲肯定，55688首創的「AI預測叫車熱點模型」也獲得2023年IDC未來企業大獎「數據智慧創新獎」，該系統除了革新計程車業的營運模式、降低空車率、增加媒合率，也因為對環境保護、節能減碳做出的具體貢獻獲得評審團青睞。

進入第4季，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，迎接大型活動及重要節日，55688集團將持續增加計程車市占率及致力創造用戶數增加、持續優化55688 Super App的生活服務UI、UX與消費者體驗，打造「新生活服務生態圈」，可期帶動營收成長動能。