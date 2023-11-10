《電零組》立凱-KY摔9季最大虧損 明年2大目標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY(5227)周五公告2023年第3季財報，單季虧損1.67億元，年增長32%；每股稅後虧損2.27元，創下9個季度以來最大虧損；前三季每股虧損擴至5.65元，主因為增加相關營運費用、認列一次性所得稅費用。明年兩大目標，擴大客戶開發與技轉授權、削減虧損。

立凱-KY今年第3季合併營收1.48億元，年成長23%；稅後淨損1.67億元，年增長32%；每股稅後虧損2.27元，創下9個季度以來最大虧損。

立凱-KY今年前3季合併營收6.92億元，年增101.02%，因反應原料成本上揚調漲售價及認列授權收入，使2023年前三季營業收入倍增；然隨著授權業務拓展而增加相關營運費用，以及收入來源依當地稅法規定認列一次性所得稅費用，以致2023年前3季產生稅後損失4.02億元，虧損擴大，毛利率、營益率同樣擴大負數，累積每股虧損5.65元，較去年同期的每股虧損4.81元加劇。

立凱-KY明年主要的工作目標有二為，一擴大客戶開發與技轉授權。二削減虧損，針對缺乏經濟規模的LFP生產業務進行調整，停止對大陸客戶接單，僅保留歐美日韓策略客戶試量產訂單。

立凱-KY強調，鋰智財授權技轉是公司的主營業務，立凱-KY持續與國際電動車大廠一同在歐美印澳推動磷酸鐵鋰LFP正極材料授權技轉，參與廠家正逐漸擴大中。立凱-KY未來將持續削減虧損，將資源集中在客戶產品開發與推展技轉授權業務。