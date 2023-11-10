全台中古屋十大熱區 千萬買房僅剩這3區

【時報記者郭鴻慧台北報導】近年來全台房價快速攀升，許多預售屋價格不斷創高，使不少民眾逐漸將目光轉向中古屋。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年全台屋齡五年以上中古屋的十大交易熱區，發現桃園市的「中壢區」和「桃園區」直接包辦交易量前二名，新北市則以4個行政區入榜為最多；而如果想在全台中古屋十大熱區買房，千萬宅僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」這3區可選擇！

這幾年全台房價齊漲，讓千萬內的房屋越來越稀有，觀察近一年全台中古屋十大熱區中僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」3區。陳金萍指出，桃園市作為電子零組件製造業、光電等產業重鎮，也具備航空城區位優勢，就業機會多帶來強勁自住需求，加上桃園屋齡普遍相對年輕、房價也較鄰近的雙北及新竹親民。而「中壢區」又屬發展成熟的生活圈，且能往外延伸新興發展的重劃區，故而成為許多自住客的首選區域。中壢也因為發展時間較早及擴及的範圍較廣，當地有很多屋齡20年以上的中古屋，因此平均總價還能落在千萬以內，購屋族群也更有機會以較低預算買到物美價廉的產品。

陳金萍表示，「淡水區」是前十名中古屋交易熱區中，新北市唯一平均總價還在千萬以內的行政區。該區地處雙北相對邊陲地帶，交通成為當地的一大痛點，再加上維護成本過高、外地的投資客漸漸撤離等因素，使得以自住需求為主的淡水區，當地中古屋平均總價還能有著千萬以內的實惠價格。若能接受通勤時間較久且想買在雙北地區的購屋族群，淡水區是個可考慮的選項之一。

陳金萍指出，台中市近年來蛋白區新屋價與蛋黃區的中古屋差價逐年縮小，使得不少年輕購屋族群開始選擇在生活機能完善且交通便捷的市中心買中古屋。台中市「北區」為台中比較早期發展的繁華商圈，生活機能、交通建設都極為便利，區內有三所大學，及中國附設醫院、中友百貨、親親戲院、台中公園、湖心亭等許多利多設施，無論教育、文化、娛樂等產業都很發達。「北區」的三大熱門商圈皆發展成熟，生活機能完善又發達，中古屋又有低公設且價格親民等特色，是一個宜居樂活的好地方，對自住族群具有強大的吸引力，也造就了中古屋交易的熱絡。