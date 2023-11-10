劍麟10月營收4.54億元、年增27％ 同期新高

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劍麟（2228）10日公告10月營收4.54億元，受惠汽車安全零組件供應商客戶保持良好訂單拉貨動能，帶動10月營收年增27.73％並創歷年同期新高。累計前十月營收40.69億元，年增11.57％。

劍麟表示，汽車事業營運規模放大係挹注集團整體營運成長之關鍵，隨著全球車市銷售回升，主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶訂單保持良好需求，帶動旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現穩定攀升，助力整體產能稼動率及銷售表現持續高檔。

劍麟指出，憑藉集團擁有汽車安全系統產品關鍵研發技術與優異製造工藝，加上與客戶多年來共同研發設計及量產技術的優勢，奠定劍麟站穩全球汽車產業主要一階安全零組件供應商之重要合作夥伴，觀察每車安全規格配備數量增加，且從高階車款持續往中低階車款、新能源車車款的滲透率提升之趨勢明確，有助於創造集團汽車事業良好業務發展條件，並擴大集團業務接單動能。

展望第四季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟表示，仍持續觀察歐美客戶年底假期拉貨情況，以目前集團整體在手訂單良好的能見度來看，在客戶持續保持穩健拉貨力道下，有助於創造集團整體營運維持高檔水準。

另一方面，劍麟也將運用大陸、台灣、波蘭等多地生產據點，彈性調整生產配置，藉以因應全球汽車供應鏈重組趨勢，就近滿足客戶訂單需求，且集團持續精進原料採購、優化生產效率等策略，可望對未來營運帶來正面的挹注。