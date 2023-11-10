2023 台灣藝術家參與巴黎當代藝術週盛事 Art Shopping - Carrousel du Louvre

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LEXPO Taiwan 於羅浮宮Carrousel du Louvre 舉辦的 2023 Art Shopping（2023年10月20-22日），展出27位藝術家作品，總共有近70件作品展出，其中包含平面繪畫、陶藝雕塑、書畫、瓷器彩繪……等作品。法國當代藝術週衛星展覽為成群的博覽會在巴黎百花齊放，大小展覽使得全世界關注當代藝術的人們應接不暇，兩周內可相繼奔走於十幾個展會之間，而羅浮宮更是藝術人不可缺席之地。

Art Shopping法國當代藝術沙龍展，皆在法國不同城市舉辦藝術博覽會。Art Shopping - Carrousel du Louvre 為代表之一，在巴黎的羅浮宮卡爾塞廳舉辦之展會，來自世界各地的當代藝術家和藝術畫廊吸引了國際藝術愛好者，齊聚於藝術聖地羅浮宮，在展會中能讓藝術品有實際的銷售與交流，建立與國際藝術的聯繫基礎，增益作品和展會後衍生的知名度，展會超過1700位藝術家之作品曝光，接待超過四萬名參觀者。

LEXPO以Artistes de Formosa - 美麗之島的藝術家之名來到法國參展，福爾摩沙為台灣美麗的稱號，自歐陸的葡萄牙人以拉丁文命名，這美麗又孤立的島嶼上，因為地理位置、季節氣候，醞釀各種風采，此次展出的作品也如同台灣民情般，多元文化、豐富題材，以體現整個展區如美麗島嶼綻放萬種風情。

Art Shopping 參展藝術家：

蕭志中、細川、凌丹琦、謝佩涵、逐雲、蔡幸澤、徐若鈞、寧芮潔、黃思綺、陳民芳、周明翰、李羽娜、張巧玫、邱婷、林俞槿、林建、張培均、蔡貝桾、謝依珊、朱永恩、林俊佑、陳能梨、王九思、蕭逸玫、高義勝、蘇妍蓁、Ika Putranto

LEXPO提供展覽規劃與宣傳，國際級的參展經歷不只限於職業藝術家也可以是每一位隱身在不同領域的創作者，用藝術家的身分走出台灣，擁有在國際藝術平台發展的機會，是LEXPO試圖讓藝術市場走向更為寬廣的精神與價值。