《觀光股》王品10月營收雙升登同期高 前10月已締年度新猷

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)公布2023年10月自結合併營收18億元，月增2.62％、年增4.52％，改寫同期新高。其中，台灣事業群14.47億元，月增5.97％、年增達11.42％，亦創同期新高。中國大陸事業群3.52億元，月減9.16％、年減達16.65％。

累計王品前10月自結合併營收185.54億元、年增達23.77％，已超越去年全年183.21億元，提前改寫年度新高。其中，台灣事業群營收142.41億元、年增達29.39％，超越去年全年137.36億元、同步提前改寫年度新高。中國大陸事業群43.12億元、年增8.23％。

王表表示，隨著集團積極展店，全台門市目前已達332家，其中，10月「肉次方」4家店再次蟬聯千萬店王，加上「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」與新開的高雄裕誠商圈「初瓦」、「享鴨」，合計共10家門市突破千萬營收。

展望第四季，集團持續新品牌、新開店計畫，將在西門町再開出韓式燒肉新品牌，搶攻年末聚餐狂歡市場。而「西堤牛排」、「聚 日式鍋物」林口文化店於10月底先後開幕，「肉次方」與人氣韓料「初瓦」台中文心五權西店11月接續正式迎客，持續挹注營運成長動能。

而16日為王品集團與起家品牌「王品牛排」30週年，為回饋多年支持消費者，王品集團推出生日慶行銷活動，11月底前平日至全台「王品牛排」用餐，身分證字號符合「1、9、9、3」其中任2碼，消費單人套餐出示證件即享主餐升級。