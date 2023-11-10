台灣保時捷提升充電便利性 在中部將啟動兩座高速充電站

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台灣保時捷配合導入純電跑車Tayca，自2020年起即積極佈建全台各地的充電網絡。隨著穩定的銷售成長與放眼未來更多元化電動產品的推出，台灣保時捷也更積極規劃完備的充電網絡。台灣保時捷位於台中霧峰及南投埔里設置的兩座高速充電站將於近期正式啟用，使全台高速充電站更加密集，站間平均距離已縮短至150公里以內。在邁向電動化目標的同時，也提供保時捷電動車主愉快順暢的充電體驗。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「提供每一位保時捷車主無焦慮的使用經驗是我們的首要目標。能為保時捷大家庭打造專屬且頂級的充電體驗使我們感到自豪，也代表台灣保時捷持續朝向能源永續未來的目標邁進。」

台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「能為保時捷大家庭打造專屬頂級的充電體驗使我們感到自豪，也代表台灣保時捷持續朝能源永續未來目標邁進。」圖／業者提供

台中霧峰站位於國道三號在中部的樞紐，也是南來北往的重要交通中繼站。位於南投埔里的高速充電站則緊鄰中部熱門旅遊景點日月潭及武嶺，為前往中部旅遊的保時捷車主提供更多便利。台灣保時捷是第一家為台灣車主打造專屬充電網絡的傳統車廠，近日在中部新增設的高速充電樁擁有最新科技，充電功率達 330kW ，未來還能進一步擴充至360kW。新的充電樁上具有 21 吋高亮度觸控螢幕，便利直覺的操作介面，提供車主更完善的品牌體驗。此外，新款充電樁搭載彈性充電槍線管理系統，使Taycan 及明年即將發表的純電動Macan充電體驗更加順暢。

台灣保時捷現有16座高速充電站，預計於今年底前再新增三座據點。其中兩座計畫位於國道三號所行經的新北市新店區及嘉義縣竹崎鄉；另一處則將增設於麗寶國際賽車場中的保時捷駕駛中心。展望2024年，台灣保時捷可望再增設5處高速充電站。