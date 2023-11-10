Volkswagen太古屏東展示暨服務中心 正式開幕啟動

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Volkswagen銷售節節攀升，隨著車主與日俱增，全台也陸續升級展示、服務據點。台灣福斯汽車攜手太古汽車集團設立之『Volkswagen太古屏東展示中心、服務中心』，於屏東縣屏東市和生路二段523 號宣布正式開幕啟用！

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「Volkswagen 矢志為消費者引進先進德藝車款，同時開拓展示中心和服務據點，並且精進數位工具與售後服務，Volkswagen太古屏東展示、服務中心地處屏東和高雄交接處，服務範圍可從北邊高樹鄉開始，東達霧台，至最南端的恆春，將成為廣大消費者及車主的重要據點，體驗和德國原廠一致的品牌服務。」

Volkswagen太古屏東展示中心、服務中心總計占地600坪、斥資超過4,000萬，室內空間呈現溫暖明亮的氛圍，整合軟硬體服務，以LED電子看板和平板電腦輔助消費者選購車款，另設置Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車洽談空間和戶外展示區域，由內而外感受煥然一新的Volkswagen 品牌精神。

Volkswagen以純正德藝車款引領台灣車壇，為服務眾多南台灣消費者和車主，此次與太古汽車集團一起為Volkswagen太古屏東展示中心、服務中心進行升級。Volkswagen太古屏東展示中心室內面積200坪，導入全新品牌識別設計規範，以不同主題的5個車輛展示區劃分空間，消費者可依需求尋找相符車款，展車旁則附有數位產品規格立牌，方便閱讀車輛配備、相關影片和最新消息，專業的銷售顧問團隊使用平板電腦作詳細解說，落實數位化顧客服務；此外，增設Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車，給予消費者除了新車的選擇，除有室內洽談區，以及2個戶外展車位，予以賓至如歸的賞車體驗。

而Volkswagen太古屏東服務中心亦同步投入心力和經費，打造400坪保修空間，規劃6個工作車位和1個互動檢測區，服務項目包含日常養護、出險鈑烤等，進入室內，不僅設有電子看板顯示車輛保養進度，讓車主及時掌握車輛保修進程，更採用活潑明亮的設計語彙，創造愜意休憩區，展示原廠精品，並且提供可口餐點，讓車主等待愛車時備享尊榮禮遇。