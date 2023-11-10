楓葉王國嘉年華！ 牛排、龍蝦套餐新登場 還能無限吃「冰上楓糖」

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10年前曾帶起台灣餐飲市場龍蝦旋風、締造單月銷售3萬隻龍蝦的君品酒店雲軒西餐廳，再度攜手加拿大駐台北貿易辦事處，今（10）日起至11月30日推出為期21天的「加拿大嘉年華」，集結加拿大各式特色食材，包含AAA等級加拿大牛肉、北大西洋海鮮之王的龍蝦、來自鱈魚故鄉的紐芬蘭扁鱈、扁豆、馬鈴薯特色穀物，及產量品質冠於全球的楓糖等打造套餐。

「加拿大嘉年華」由雲品國際西餐行政主廚王輔立操刀設計，共有9款演繹加拿大物產豐饒之美的料理，套餐定價999元+10％起至2599元+10％，除了主菜的海鮮及肉品，套餐皆搭配加拿大國民美食「魁北克牛肉醬起司薯條」、家庭療癒湯品「加拿大平原扁豆湯」、孢籽甘藍、奶油玉米等豐盛配餐，及加拿大經典甜點「魁北克楓糖鬆餅」，現場更能品飲加拿大最古老的獨立啤酒「加拿大麋鹿頭拉格啤酒」，並能暢快品嘗加拿大每年3月重要慶典「楓糖節」必吃甜品「冰上楓糖」。

系列套餐包含炭香誘人的「加拿大燒烤牛肉串套餐」999元+10％，「加拿大頂級帶骨牛小排(18oz)盛宴」1599元+10％，「加拿大龍蝦套餐」1799元+10％；若喜歡雙拼主食，則可選擇「加拿大龍蝦&加拿大燒烤牛肉串套餐」1999元+10％、「加拿大龍蝦&紐芬蘭炸鱈魚」 1999元+10％及「加拿大龍蝦&加拿大頂級帶骨牛小排(12oz)套餐」2599元+10％。

雲軒西餐廳更祭出破天荒優惠，餐廳現場用餐前500名折價200元，等於品嚐加拿大燒烤牛肉串等嘉年華套餐，最低799元+10%起，識味老饕不用出國，也能品嚐到加拿大的美食特色。

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